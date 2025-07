Incidente sull'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Badia, 3 morti nello scontro tra camion e auto in galleria

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È un bilancio pesantissimo quello dell’incidente stradale avvenuto martedì 15 luglio, sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in direzione Bologna. A perdere la vita sono stati tre uomini, mentre una donna di 35 anni e una bambina risultano ferite in modo grave. L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’interno di una galleria poco dopo le ore 14. Il tratto è stato riaperto al traffico un paio d’ore dopo.

Incidente sull’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Badia

Secondo le prime ricostruzioni riportate da La Nazione, l’auto su cui viaggiavano le vittime sarebbe stata tamponata da un mezzo pesante.

Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause e le responsabilità, ma pare – stando ad ANSA – che la Fiat Panda su cui viaggiavano le 3 vittime e i 2 feriti si sia fermata all’improvviso sulla corsia di marcia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto tra Fiorenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello

Alcune auto sarebbero riuscite a evitare il mezzo, mentre il tir, nonostante la frenata, non avrebbe comunque evitato l’impatto, molto violento, con l’utilitaria.

La dinamica precisa e le cause dell’incidente sono ancora parziali, saranno utili in tal senso le immagini delle telecamere.

Tre morti e due feriti

I vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia stradale e gli operatori di Autostrade per l’Italia sono intervenuti immediatamente sul posto.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive ma purtroppo vane per tre degli occupanti dell’auto, morti sul colpo.

Le due ferite, la donna e la bambina, sono state trasportate in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso regionale Pegaso.

Autostrada chiusa e traffico in tilt

A seguito dell’impatto, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi, con code lunghe oltre 7 chilometri.

Il tratto è stato poi riaperto intorno alle 16:30, circa due ore dopo l’incidente.

Morto anche un cane

Nel violento impatto che ha coinvolto un’auto e un camion in galleria sull’A1 tra Fiorenzuola e Badia, è morto anche il cane che viaggiava a bordo della vettura.

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con una squadra, un polisoccorso e l’autogru del distaccamento di Firenze Ovest, hanno operato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare le cinque persone intrappolate all’interno dell’auto.

Le manovre sono state delicate e complesse, rese ancora più difficili dalla dinamica dell’incidente.

Le parole del camionista

Il camionista è stato ascoltato dagli agenti e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli su velocità, distanze di sicurezza e condizioni del manto stradale.

Il tratto dell’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Badia, noto per l’elevato transito di mezzi pesanti, torna dunque al centro dell’attenzione per un incidente.