Tobias Tappeiner morto nell'incidente sull'autostrada A22, schianto contromano del tennista rivale di Sinner

Tobias Tappeiner, tennista che in gioventù è stato rivale di Jannik Sinner, è morto in un incidente sull’autostrada A22. Resta ancora un mistero il motivo per cui lo sportivo, di 24 anni, ha guidato contromano sull’autostrada del Brennero, terminando la sua corsa con un violento e fatale scontro con la monovolume di una famiglia altoatesina di Varna, diretta in vacanza al mare.

L’incidente in autostrada A22 in cui è morto Tobias Tappeiner

L’incidente in cui ha perso la vita Tobias Tappeiner è avvenuto nella carreggiata sud dell’autostrada A22, poco prima dello svincolo di Bolzano Sud, all’alba di domenica 15 giugno.

Il 24enne, che procedeva contromano a bordo di un Audi A3, si è scontrato frontalmente con la monovolume di una famiglia di Varna (papà, mamma e tre figli) che stava andando in vacanza.

L’incidente mortale è avvenuto sull’autostrada A22, nei pressi dello svincolo di Bolzano sud.

Tobias Tappeiner è morto, mentre i cinque occupanti dell’altro veicolo, come riportato dal quotidiano Alto Adige, sono rimasti feriti. Nessuno dei cinque sarebbe in pericolo di vita. Per i tre più gravi (il padre e i figli di 11 e 14 anni) i medici si sarebbero riservati la prognosi.

Le indagini sull’incidente mortale di Tobias Tappeiner

La Polizia Stradale, sotto sezione di Vipiteno, ha avviato le indagini sull’incidente mortale avvenuto sull’autostrada del Brennero.

Anche grazie all’ausilio delle telecamere si sta cercando di capire perché Tobias Tappeiner stava guidando contromano. Lo sportivo avrebbe trascorso la serata in compagnia di amici a una festa organizzata a Castel Firmiano. In auto, al momento dello schianto, era solo.

Chi era Tobias Tappeiner e le sfide con Jannik Sinner

Tobias Tappeiner, 24 anni, viveva a San Paolo di Appiano ed era istruttore nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, per cui militava nel campionato di serie B1.

Da giovane Tappeiner ha affrontato in più occasioni Jannik Sinner, di un anno più giovane di lui. Nel 2014, aveva addirittura battuto il futuro numero uno del mondo in un torneo U12 a Bressanone 7-6 e 6-3. I due avevano affrontato insieme diverse trasferte in rappresentanza delle squadra altoatesina. Una foto sui social mostra i due sorridenti durante un incontro risalente al 2022.

Stefan Laimer, direttore sportivo del Tc Bolzano, ha descritto così Tobias Tappeiner ad Alto Adige: “Sorridente, gentile, con una spicciata ironia. Tobi me lo ricordo così. In campo si trasformava: era un leone. Non mollava una palla. Per batterlo dovevi avere qualcosa in più, altrimenti lui alla fine riusciva a prevalere con la sua grinta”.