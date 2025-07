Incontro Trump Von der Leyen, raggiunto “l’accordo commerciale più grande di sempre” ma i dazi restano al 15%

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In Scozia, nella tenuta del Golf Club di Turnberry di proprietà di Donald Trump, l’incontro tra il Presidente Usa e Ursula von der Leyen. Motivo dell’incontro sono stati i nuovi dazi promessi con scadenza al 1° agosto 2025. La presidente della Commissione Ue e il Tycoon hanno sancito quello descritto come “l’accordo commerciale più grande mai raggiunto”. Le nuove tariffe restano, ma si abbassano dal 30% al 15%.

Le parole di Donald Trump

Alla breve conferenza stampa precedente l’incontro ufficiale con la rappresentante di Bruxelles, Donald Trump ha espresso parole di grande stima per lei.

Ursula von der Leyen “ha fatto davvero un ottimo lavoro per loro, – commenta il Presidente Usa – non per noi, ma ha fatto un ottimo lavoro ed è molto stimata anche da noi”.

L’incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump

Trump lo ha presentato come il “più grande di qualunque altro accordo. Noi siamo i primi al mondo, loro i secondi”.

Un’intesa commerciale che, secondo il Presidente, rappresenta la “fine del contezioso” tra Stati Uniti e Europa. “Direi che passeranno una serie di anni prima che dobbiamo discutere di nuovo”.

Il successo di Ursula von der Leyen

Fin dal suo arrivo nel golf club scozzese, la rappresentante dell’Unione Europea si è detta d’accordo con il suo ospite.

“Si tratta di riequilibrare – ha spiegato Ursula von der Leyer prima dell’incontro con Trump – Abbiamo un surplus. Gli Stati Uniti hanno un deficit e dobbiamo riequilibrarlo”.

Sottolineando come quello tra Usa e Ue sia “il rapporto commerciale più importante a livello globale”, Von der Leyen ha dichiarato l’intenzione di rendere l’enorme volume di scambi tra le due potenze “più sostenibile”.

Raggiunto l’accordo sui dazi

Quella che Trump ha definito “la più grande intesa mai raggiunta” si è ottenuta dopo poco più di un’ora di colloqui.

L’accordo, comunica il Presidente americano, prevede il 15% dei dazi sui prodotti europei – inizialmente si parlava del 30%.

“Per quanto riguarda acciaio e alluminio – specifica Trump – non cambierà nulla, è una questione che non sarà modificata”.

Il Tycoon aggiunge che l’accordo prevede anche l’acquisto di armi ed energia americane da parte degli Stati europei per 150 miliardi di dollari e investimenti in Usa per 600 miliardi.

“Credo che porterà molta unità e amicizia. Andrà tutto benissimo” è il commento finale di Trump a seguito dell’incontro con Ursula von der Leyer.