Donald Trump rilancia sui dazi e annuncia il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio

Sui dazi Donald Trump non lascia ma raddoppia. Il presidente Usa, infatti, non alcuna intenzione di fare passi indietro sulla sua politica e ha annunciato, a partire dal 4 giugno, nuove tariffe. “È per me un grande onore aumentare i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì”, ha annunciato.

Il nuovo annuncio di Trump sui dazi

“Le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio stanno tornando più forti che mai“, ha detto Donald Trump.

Sul social Truth, il presidente americano ha ribadito che questa sarà “un’altra grande scossa di buone notizie per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio”.

Fonte foto: ANSA

I dazi su acciaio e alluminio passeranno infatti dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Gli Usa imporranno in pratica un aumento doppio delle tariffe sull’acciaio importato.

L’intervento di Trump a Pittsburgh

Inizialmente Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi sull’alluminio.

Lo ha dichiarato intervenendo a Pittsburgh, a un incontro con i lavoratori della Us Steel in occasione dell’accordo siglato dall’azienda con la Nippon Steel.

Trump ha definito l’intesa con l’azienda giapponese “un grande accordo” e ha inoltre assicurato che Us Steel rimarrà americana.

Trump e “l’età dell’oro”

Trump ha poi aggiunto di aver dimezzato il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti e ha voluto rimarcare che il futuro dei lavoratori americani sarà “brillante”.

“L’età dell’oro è appena iniziata – ha detto il presidente degli Stati Uniti nel suo discorso – e l’America tornerà grande come non lo è mai stata”.

L’accordo con lasocietà giapponese Nippon Steel nel produttore di acciaio Us Steel è di circa 17 miliardi di dollari anche se Trump non è entrato nei dettagli dell’intesa.

Il tycoon non ha nemmeno specificato come gli Stati Uniti riusciranno a mantenere il controllo di Us Steel dopo l’investimento dei giapponesi, che inizialmente hanno tentato di acquisirne il controllo. “Lo vedrete, perché devo ancora approvare l’accordo finale: ma si sono presi un grosso impegno”, ha concluso.