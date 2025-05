Italiano sequestrato a New York e torturato, trader svizzero si consegna alla polizia: chi è William Duplessie

C’è un secondo arresto per il rapimento di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il turista italiano torturato per 17 giorni in un lussuoso appartamento di Manhattan. Il criptomilionario svizzero William Duplessie, noto nel mondo delle monete virtuali, si è consegnato alla polizia di New York ed è stato interrogato. Gli investigatori ritengono che sia complice dell’altro trader di criptovalute John Woeltz nel sequestro del 28enne piemontese.

Il sequestro del turista italiano a New York

Woeltz si trova in carcere da venerdì 23 maggio per sequestro di persona e possesso d’arma a uso criminale. Il 37enne criptomilionario è accusato di aver rapito per oltre due settimane Michael Carturan, originario di Rivoli, nel Torinese, con cui sarebbe stato in affari in passato.

Il designer 28enne, arrivato a New York il 6 maggio per turismo, sarebbe in possesso di un patrimonio in cripotvalute da 30 milioni di dollari. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una 24enne di Latina ma residente da anni nella Grande Mela, Beatrice Folchi: la donna, assistente personale di Woeltz, è stata interrogata dagli investigatori, ma poi rilasciata e non incriminata.

Le indagini

In un video pubblicato in esclusiva dall’Nbc, Michael Carturan è stato ripreso mentre, dopo essersi liberato dai suoi aguzzini, è sceso in strada scalzo e in bermuda, per chiedere aiuto al primo poliziotto.

Secondo quanto riportato dai media americani, il 28enne sarebbe stato torturato per giorni, anche con l’uso di cavi elettrici, e minacciato di morte con una pistola puntata la testa per essersi rifiutato di rivelare la password per accedere al suo patrimonio di criptovalute.

Dopo essere riuscito a scappare dall’appartamento del quartiere SoHo e a dare l’allarme, la polizia nell’abitazione di lusso di Soho, portando fuori in strada John Weltz in accappatoio e in manette.

Chi è William Duplessie

Secondo gli investigatori ad aiutare il 37enne trader sarebbe stato William Duplessie, residente a Miami, accusato adesso di aggressione, rapimento, sequestro di persona e possesso illegale di arma da fuoco.

Anche lui criptomilionario, lo svizzero è noto nel mondo delle criptovalute per aver fondato insieme al padre James e al fratello Stephen la Pangea Digital Asset Group e il Pangea Blockchain Fund, con sede a Lugano.