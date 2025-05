Turista rapito a New York da John Woeltz e da una donna di Latina, chi è la vittima

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sulla vicenda del turista italiano rapito e torturato a New York. L’uomo si chiama Michael Valentino Teofrasto Carturan ed è originario di Rivoli, Torino. Per oltre 2 settimane, prima di riuscire a scappare, sarebbe stato tenuto in ostaggio da John Woeltz, esperto di criptovalute con il quale aveva lavorato in passato. Con Woeltz è stata fermata anche un’italiana, poi rilasciata.

Si chiama Michael Valentino Teofrasto Carturan, l’uomo italiano rapito e torturato a New York. Ha 29 anni. Dopo oltre due settimane di sequestro è riuscito a fuggire e a denunciare il suo aggressore.

Sarebbe stato vittime delle angherie di John Woeltz, esperto di criptovalute con cui aveva fatto affari in passato. Dietro alla vicenda – che è ancora tutta da chiarire – ci sarebbero screzi tra di loro di natura lavorativa. Con Woeltz era stata fermata anche un’italiana, Beatrice Folchi, 24 anni, originaria di Latina, che poi è stata rilasciata poco dopo.

Chi è l’uomo sequestrato

Carturan è originario di Rivoli, diplomato al liceo artistico Cottini di Torino, ha studiato nel Cuneese ed è un esperto di permacultura, un sistema di progettazione del territorio che integra armoniosamente l’uomo con l’ambiente.

Incensurato, il 6 maggio si era diretto a New York per turismo e approfondimento linguistico. Nella Grande Mela avrebbe incontrato Woeltz in una casa extralusso da lui presa in affitto fra Prince Street e Mulberry Street, tra Soho e Lower Manhattan. Dalla stessa è riuscito a uscire solo il 23 maggio quando è scappato in strada e ha denunciato il tutto alla polizia. Immediate le manette per John Woeltz e per Beatrice Folchi, accusati di sequestro di persona. L’italiana è stata poi rilasciata, mentre il trader avrebbe anche tentato la fuga.

Quando la polizia ha fatto irruzione, ha trovato Woeltz in accappatoio e lo ha arrestato. Secondo le autorità, il turista italiano sarebbe caduto vittima di una trappola. Woeltz si presentava come esperto di investimenti digitali ma non aveva alcuna licenza per operare. Aveva provato questo stratagemma con diversi giovani europei attivi nel settore della blockchain. L’obiettivo dell’aguzzino era impossessarsi dei codici dei suoi conti bancari, estorcergli le password in modo da potergli rubare i suoi averi.

Due settimane di tortura

Michael Valentino Teofrasto Carturan è stato quindi rapito, sequestrato e torturato per giorni. È stato vittima di un wrench attack, un’aggressione con la chiave inglese, è stato legato a una sedia con un filo elettrico, minacciato con una motosega, costretto ad assumere cocaina, colpito con un taser, con il calcio di una pistola e appeso a testa in giù dalla cima di una scala.

Era stato privato del passaporto e del cellulare e più volte il suo aguzzino aveva minacciato di uccidere la sua famiglia.

Le rivelazioni dell’uomo alla polizia sono state poi confermate da alcune fotografie polaroid, rinvenute nell’abitazione, e che lo ritraevano legato, ferito e con una pistola puntata alla tempia. Nell’appartamento inoltre sono state trovate tracce di sangue.

Chi è la 24enne italiana: era una complice?

Ancora da chiarire il ruolo di Beatrice Folchi, giovane di Latina, che era stata fermata insieme a John Woeltz.

Secondo gli inquirenti avrebbe adescato il giovane italiano. Il giudice tuttavia ha preferito rilasciarla per svolgere ulteriori accertamenti. Folchi è una social media manager e lavora per una società olandese. Con un suo amico si sarebbe difesa dalle accuse, parlando di un equivoco.

Le indagini comunque proseguono e cercano di stabilire se, oltre ai due, fossero coinvolte altre persone nel rapimento a New York. Secondo alcune ricostruzioni infatti ci sarebbe anche un’altra persona coinvolta nel rapimento, un uomo attualmente ancora in libertà.