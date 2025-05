Jordan Coraglia arrestato a Castelcovati per pedopornografia, il prete che ha fondato la Nazionale Sacerdoti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Don Jordan Coraglia, 51 anni, parroco di Castelcovati in provincia di Brescia e presidente della Nazionale Italiana Sacerdoti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’inchiesta, condotta dalla Polizia Postale e coordinata dalla Procura di Roma, ha portato al sequestro del suo smartphone con numerosi file compromettenti.

Il prete Jordan Coraglia arrestato a Castelcovati per pedopornografia

Come riporta il Corriere della Sera, il religioso, noto per la sua attività pastorale e sportiva, si trova ora agli arresti domiciliari.

L’indagine è partita da un’operazione della Polizia Postale che ha monitorato alcuni canali Telegram utilizzati per la diffusione di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione nella casa parrocchiale, gli agenti hanno trovato nel telefono di Coraglia immagini e video a sfondo sessuale con minorenni.

Fonte foto: iStock

L’indagine è partita dal monitoraggio di alcuni canali Telegram

Il prete era stato già sospeso dall’incarico dalla Diocesi di Brescia, che sull’accusa di pedopornografia ha dichiarato: “Non sono coinvolti minori della comunità parrocchiale né risultano condotte inappropriate verso persone affidate alla sua cura pastorale”.

Nazionale Sacerdoti e beneficenza: il doppio volto del parroco

Oltre all’impegno pastorale, don Coraglia era noto per la sua attività sportiva: è stato fondatore e presidente della Nazionale Italiana Sacerdoti, squadra con finalità benefiche nata nel 2016.

“Volevamo mostrare un volto diverso del sacerdote, vicino alla gente e capace di dialogare con i giovani”, diceva in una vecchia intervista a Tv2000.

Nel tempo aveva organizzato numerose partite di beneficenza, anche a livello internazionale, e nel 2018 promosse l’Europeo dei sacerdoti proprio a Brescia. Il contrasto tra il suo impegno pubblico e l’accusa che oggi lo coinvolge ha generato sgomento nella comunità.

Il precedente di don Panigada

L’arresto di don Coraglia arriva a poche settimane da un altro grave caso che ha coinvolto la stessa diocesi. Lo scorso aprile è stato posto ai domiciliari don Ciro Panigada, parroco di San Paolo, accusato di abusi su minori. Anche in quel caso, la Diocesi di Brescia aveva sospeso il sacerdote in via cautelativa già a gennaio, dopo la segnalazione da parte di un giovane.

La Curia bresciana ha annunciato l’apertura di un’indagine canonica interna, ribadendo la volontà di collaborare pienamente con la magistratura e adottare una linea di tolleranza zero.

Il vescovo Pierantonio Tremolada, in un’omelia, ha parlato di “elementi di criticità che rendono necessaria l’immediata sospensione dell’incarico”.