L'autopsia della donna trovata morta con la neonata a Villa Pamphili: nessuna lesione, impronte sconosciute

L’autopsia sul corpo della donna ritrovata morta a Villa Pamphili, a Roma, non ha rilevato lesioni. Non sono stati riscontrati sul posto segni di trascinamento, e le impronte digitali non sono in banca dati, rendendo difficile l’identificazione. Le analisi del DNA hanno permesso di appurare che la donna e la neonata ritrovata nelle vicinanze siano madre e figlia.

Villa Pamphili, i risultati dell’autosia

È stata anticipata alla serata di domenica 8 giugno l’autopsia sul corpo della donna trovata morta a Roma in Villa Pamphili, contrariamente a quanto inizialmente previsto, ovvero per martedì 10 giugno.

Dall’esame effettuato sulla donna non sono emerse lesioni o segni di violenza esterna. Restano però da attendere i tempi tecnici necessari per l’elaborazione delle analisi tossicologiche, che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulle cause della morte.

L’autopsia sul corpo della donna ritrovata in Villa Pamphili ha escluso lesioni

Impronte digitali sconosciute

Al momento, gli inquirenti non sono riusciti a dare un nome alla donna ritrovata morta sabato 7 giugno, non lontana da una bambina di pochi mesi, nell’area verde romana.

Stando alle informazioni emerse, alle sue impronte digitali non corrisponderebbe alcuna registrazione pregressa né fotosegnalazione della donna nei database delle forze dell’ordine. Di conseguenza, l’identificazione si fa più complessa, e si stanno valutando altri canali di riconoscimento.

I corpi non sarebbero stati trascinati in Villa Pamphili

Durante l’ultimo sopralluogo effettuato domenica nel parco, gli agenti della scientifica non hanno rilevato tracce riconducibili a un trascinamento dei corpi all’interno dell’area verde.

La donna, che si stima avesse circa 40 anni, era stata trovata all’interno di un sacco nero, non lontano dalla neonata. Entrambi i corpi giacevano sul terreno senza alcun segno evidente di spostamenti forzati, suggerendo che possano essere stati collocati direttamente sul posto senza vita.

Già dai primi accertamenti effettuati, non sarebbero emersi segni evidenti riconducibili a colpi d’arma da fuoco o ferite da taglio. Il cadavere della donna si trovava già in uno stato avanzato di decomposizione, dettaglio che potrebbe indicare una morte avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento.

Si cerca un uomo dell’Est Europa

Le indagini si concentrano su un uomo proveniente dall’Est Europa, sospettato di essere coinvolto nel presunto duplice omicidio. Alcuni ragazzi avrebbero segnalato la presenza di un soggetto che trasportava un fagotto.

Il Servizio Centrale Operativo (SCO) si è occupato di tracciare una mappa dell’area, mentre la polizia scientifica ha esteso il perimetro delle ricerche. A coordinare le indagini, il pm Verdi e il procuratore aggiunto Cascini.