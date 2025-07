La serie tv di Amanda Knox sul delitto di Perugia esce su Disney+ il 20 agosto, chi sono gli attori del cast

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il delitto di Perugia sarà raccontato in una serie tv in arrivo su Disney+. L’opera sarà disponibile a partire dal 20 agosto e si chiamerà The twisted tale of Amanda Knox, ovvero La favola contorta di Amanda Knox. La serie è stata prodotta dalla stessa Amanda Knox insieme al marito, il giornalista Chris Robinson e a Monica Lewinsky, tra i protagonisti dello scandalo che negli anni ’90 portò alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

La serie tv di Amanda Knox su Disney+

Dal 20 agosto su Disney+ sarà disponibile la serie The twisted tale of Amanda Knox, una Nell del delitto di Perugia. La stessa Amanda Knox è tra i produttori, insieme al marito Chris Robinson e a Monica Lewinsky.

Come riporta il settimanale Gente la serie tv racconterà la versione di Amanda Knox sul caso di cronaca nera che la vide coinvolta, quando fu arrestata e condannata insieme al fidanzato di allora, Raffaele Sollecito e a Rudy Guede per l’omicidio della studentessa e coinquilina Meredith Kercher.

Chi sono gli attori nei panni di Knox e Sollecito

Il 20 agosto usciranno le prime due puntate. Quelle successive usciranno una volta alla settimana. Tra gli interpreti, l’attrice statunitense Grace Van Patten indosserà i panni di Amanda Knox mentre l’attore italiano Giuseppe De Domenico sarà Raffaele Sollecito.

Repubblica scrive che le riprese sono state effettuate in Umbria. La regia è di Michael Uppendahl.

La lettera della sindaca Vittoria Ferdinandi

Gente scrive che Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, in una lettera aperta ai suoi cittadini aveva comunicato di aver autorizzato alcune riprese all’interno della città.

Nella missiva aggiungeva: “Ho incontrato personalmente la produttrice e ho chiesto rispetto per la memoria di Meredith e Perugia”.

L’omicidio di Meredith Kercher a Perugia

La serie tv The twisted tale of Amanda Knox ricostruisce, dal punto di vista di Amanda Knox, la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Meredith Kercher.

La sera del 1° novembre 2007 Meredith Kercher, studentessa inglese dell’Università per Stranieri, fu assassinata all’interno della sua stanza in un appartamento di via della Pergola, a Perugia, dove la ragazza viveva. Mentre veniva assassinata le sue coinquiline erano assenti.

Una di esse, Amanda Knox, si trovava in casa di Raffaele Sollecito, studente fuori sede di Ingegneria Informatica. A scoprire il cadavere furono i carabinieri la mattina dopo, chiamati da Amanda e Raffaele che erano andati in via della Pergola e dall’esterno della casa avevano notato un vetro rotto. I militari trovarono il cadavere della 22enne sul pavimento, nascosto sotto un piumone.

Secondo l’autopsia il corpo presentava 47 ferite, dieci delle quali erano coltellate. In primo grado i giudici condannarono Amanda Knox e Raffaele Sollecito, rispettivamente, a 26 e 25 anni. Fu condannato anche l’ivoriano Rudy Guede a 30 anni, accusato anche di violenza sessuale.

Nel 2011 la Corte d’Appello assolse Sollecito e Knox, ma condannò Amanda per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Nel 2013 la Prima sezione Penale della Cassazione annullò l’assoluzione e dispose il rinvio a giudizio dei due ex fidanzati di fronte alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze.

La loro complessa vicenda giudiziaria si concluse nel 2015, quando Knox e Sollecito furono assolti in Cassazione per non aver commesso il fatto.