Latitante 47enne arrestato a Bolzano, è accusato di incendio doloso e omicidio: cosa ha fatto in Belgio

Un cittadino indiano di 47 anni è stato arrestato a Bolzano in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, ricercato per incendio doloso e omicidio volontario a Mons, in Belgio, è stato fermato dalla Polizia di Stato nei pressi della Stazione Autocorriere.

Il fermo e l’identificazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra “Volanti” hanno notato un individuo che, alla vista delle forze dell’ordine, ha cambiato improvvisamente direzione. Dopo essere stato seguito e fermato, l’uomo è stato identificato come S. V., residente in Belgio e senza apparenti legami con l’Italia.

Il mandato di arresto

Portato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti, S. V. è risultato colpito da un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Mons. Il mandato è stato emesso per la sua presunta responsabilità in un incendio doloso che ha causato la morte di un uomo.

Dettagli del crimine

Il 2 dicembre scorso, un incendio doloso è stato appiccato a un minimarket a Mons, propagandosi rapidamente agli appartamenti sovrastanti. Un uomo è stato trovato morto carbonizzato, mentre altre 3 persone sono rimaste gravemente ustionate.

Motivazioni e complici

S. V. e altri 2 complici, anch’essi di origine indiana, avrebbero agito per eliminare la concorrenza di un minimarket vicino. Dopo aver espresso il loro disappunto per l’apertura del negozio concorrente, sono passati alle vie di fatto.

Arresto e procedimenti legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, S. V. è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Bolzano. È ora a disposizione della Corte d’Appello di Trento in attesa del procedimento di estradizione in Belgio.

Indagini in corso

Sono in corso ulteriori indagini per identificare eventuali fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza di S. V., offrendogli rifugio e protezione.

Cooperazione internazionale

“La cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di Polizia è fondamentale”, ha dichiarato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori. Grazie a divisioni come Interpol, Europol e S.I.RE.N.E., i provvedimenti di cattura vengono eseguiti nel rispetto dei trattati internazionali.

Fonte foto: IPA