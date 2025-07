Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 43 anni a Lecce per spaccio di cocaina: la Polizia di Stato lo ha arrestato dopo averlo trovato in possesso di una quantità significativa di droga già suddivisa in dosi. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri nel quartiere Stadio e nelle aree circostanti, zone già note per episodi di microcriminalità legati al traffico di stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di servizi mirati di controllo del territorio, organizzati per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo salentino. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno intensificato le attività di osservazione nel quartiere Stadio e nelle zone limitrofe, aree già oggetto di attenzione per la presenza di fenomeni di microcriminalità collegati allo spaccio di droga.

L’inseguimento e il fermo dell’uomo

Nel pomeriggio di ieri, durante uno dei controlli, i poliziotti hanno notato un’autovettura che si muoveva in modo sospetto. Alla vista della pattuglia, il conducente ha effettuato manovre improvvise nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo e, durante le fasi del controllo, l’uomo ha cercato di disfarsi di tre involucri di cocaina. Gli operatori hanno recuperato immediatamente la sostanza, impedendo che venisse dispersa.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

Successivamente, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione del sospettato, situata nella zona 167 di Lecce. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di cocaina nascosti in diversi punti della casa. Oltre alla droga, sono stati trovati materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e appunti contabili che documentavano l’attività di spaccio.

Il bilancio dell’operazione: sequestrati oltre 38 grammi di cocaina

Complessivamente, durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 38 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Il materiale rinvenuto, tra cui i bilancini e gli appunti, conferma la natura organizzata dell’attività illecita svolta dall’uomo.

Arresti domiciliari per il 43enne leccese

L’uomo, un leccese di 43 anni, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.

L’arresto del 43enne leccese e il sequestro di oltre 38 grammi di cocaina rappresentano un importante risultato nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga a Lecce. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività dalla Polizia di Stato, testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel promuovere la cultura della legalità.

