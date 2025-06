Lite furiosa con la ex in strada, ubriaco sfida la Polizia: espulso con altri tre dal centro di Como

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre ordini di allontanamento il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Nel pomeriggio di ieri, tre soggetti sono stati allontanati dal centro città in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Intervento al Piazzale della Tessitrice

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le volanti, durante il pattugliamento delle aree più critiche della città, hanno notato tre cittadini stranieri nel piazzale della Tessitrice. Si trattava di un ivoriano del 1999 e di due tunisini, uno nato nel ’99 e l’altro nel ’97, che stavano bivaccando, bevendo alcolici e imbrattando l’area. Gli agenti li hanno identificati e sanzionati amministrativamente, intimando loro di ripulire e allontanarsi.

Lite in via Carducci

Qualche ora più tardi, una volante è intervenuta in via Carducci per una segnalazione di lite tra un uomo e una donna. L’uomo, un comasco del 1978 residente a Colverde, con precedenti di polizia, si è rifiutato di esibire i documenti ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. La lite, scoppiata con la sua ex compagna residente in città, non si è placata nemmeno con l’arrivo dei poliziotti. Con qualche difficoltà, gli agenti hanno riportato il 46enne alla calma e lo hanno accompagnato in Questura, dove è stato deferito alla Procura della Repubblica per il rifiuto di consegnare i documenti d’identità.

Sanzioni e ordini di allontanamento

Vista l’alterazione psicofisica dell’uomo dovuta all’assunzione di alcol, è stato sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza e munito di un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana. L’episodio ha sottolineato l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle aree critiche di Como.

Fonte foto: IPA