Lo prendono a calci per strappargli lo zaino alla fermata del bus di piazza della Repubblica a Messina

Due tunisini sono stati arrestati a Messina per rapina aggravata in concorso e denunciati per lesioni personali. L’episodio è avvenuto nei pressi di Piazza della Repubblica ai danni di un giovane pakistano, in città per motivi di studio.

Intervento immediato della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato tramite il Numero Unico di Emergenza “112”. Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato e fermato i due responsabili mentre tentavano di fuggire. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e restituiti alla vittima.

La dinamica dell’aggressione

Il giovane pakistano si trovava in Piazza della Repubblica per prendere un bus diretto a Roma. Prima di salire, è stato avvicinato e aggredito dai due tunisini, che gli hanno sottratto lo zaino contenente un notebook, cuffie wireless e altri effetti personali. La vittima ha raccontato di essere stata bloccata e picchiata con schiaffi e calci per costringerlo a cedere lo zaino.

Arresto e conseguenze legali

I due tunisini sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti alla Casa Circondariale di Messina in attesa di convalida da parte del GIP. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e ulteriori accertamenti saranno svolti nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA