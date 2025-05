Loredana Cannata contro Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi, nominato per le idee contro omosessuali e aborto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante la diretta della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, accusandolo di sostenere idee dannose per donne, persone LGBT e animali. Un attacco diretto, culminato con il gesto simbolico di bruciare la sua foto in diretta, ha generato gelo tra i naufraghi e una valanga di reazioni online.

A L’Isola dei Famosi esplode lo scontro tra Cannata e Adinolfi

Lo scontro tra Loredana Cannata e Mario Adinolfi non nasce nel momento della nomination. Nei giorni precedenti, i due avevano già mostrato un rapporto teso. Adinolfi, esonerato dalle prove per motivi medici, aveva criticato apertamente lo stile di vita dell’attrice, vegana e crudista, sostenendo che fosse inadatto a una situazione di sopravvivenza come quella dell’isola.

Al momento delle nomination, Cannata, nel motivare la sua scelta, ha dichiarato di non sopportare le “idee di violenza e morte” che Adinolfi ha espresso pubblicamente negli anni.

Si riferiva alle sue note posizioni contro l’aborto, contro le unioni civili e contro i diritti delle persone LGBT. Dopo aver pronunciato le sue parole, ha bruciato simbolicamente la sua foto.

La conduttrice Veronica Gentili è intervenuta cercando di riportare il dibattito nei toni della convivenza civile: “Rispettiamo sempre le persone, anche quando non condividiamo le loro idee”.

Social divisi, ma il pubblico premia Loredana Cannata

Sui social, e in particolare su X, l’episodio ha generato migliaia di commenti in poche ore. L’hashtag #TeamCannata è diventato virale e ha raccolto il sostegno di moltissimi spettatori.

Fonte foto: IPA

Mario Adinolfi

Numerosi utenti hanno ripreso alcune dichiarazioni passate di Adinolfi, evidenziando come siano in contrasto con i principi di uguaglianza e rispetto.

Qualcuno ha parlato di “televisione utile”, sottolineando che anche un reality può diventare occasione per accendere riflessioni importanti.

Non sono mancati i detrattori, che hanno criticato la modalità del gesto e accusato Cannata di strumentalizzazione.

Le posizioni di Mario Adinolfi e le conseguenze nel gioco

In confessionale, Adinolfi ha scelto di non rispondere nel merito delle accuse, limitandosi a definire il gesto della collega come “un’aggressione ideologica e teatrale”.

Ha affermato di sentirsi attaccato non per ciò che ha detto sull’isola, ma per il suo pensiero politico, espresso negli anni nei suoi libri e nei suoi interventi pubblici.

Nel gruppo, la tensione si è fatta palpabile. Alcuni concorrenti hanno espresso solidarietà a Cannata, altri hanno preferito mantenere le distanze.