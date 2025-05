Lucio Da Silva, ex calciatore dell'Inter, è ricoverato in terapia intensiva dopo essersi ustionato: come sta

Lucimar Ferreira da Silva, noto come Lucio, ex difensore dell’Inter, della Juventus, del Bayern Monaco e della nazionale brasiliana, è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Brasilia a causa di un grave incidente domestico. Il 47enne ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. Le sue condizioni cliniche sono stabili: è cosciente ed è sottoposto alle cure di un team multidisciplinare.

Lucio forse trasferito in altro ospedale

Lucio si è ustionato a casa il 15 maggio. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota. I media brasiliani parlano di un episodio avvolto nel mistero.

L’ex calciatore, noto per la sua solidità difensiva e la carriera internazionale, potrebbe essere trasferito nei prossimi giorni in un’altra struttura sanitaria per ricevere cure più mirate, sempre a Brasilia.

Fonte foto: IPA

Lucio con la maglia dell’Inter nella stagione 2009/2010

Gli auguri dell’Inter

Lo scorso 8 maggio Lucio ha compiuto il 47° compleanno e ha ricevuto gli auguri dell’Inter.

FC Internazionale Milano ha voluto ricordare quel “difensore arcigno, roccioso e dotato di grande coraggio” arrivato all’Inter nell’estate 2009.

“Nella sua prima stagione in nerazzurro Lucimar da Silva Ferreira è diventato fin da subito un pilastro della squadra che vinse Coppa Italia, campionato e Champions League”, ha aggiunto l’Inter.

In totale Lucio ha disputato tre stagioni con la maglia dell’Inter, collezionando 136 presenze e 5 gol.

La carriera di Lucio

Nato a Planaltina nel 1978, Lucio è stato uno dei difensori più rappresentativi del calcio internazionale tra gli anni 2000 e il primo decennio del nuovo millennio.

Dopo l’esordio in Brasile, ha costruito la sua carriera europea tra Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Inter e, brevemente, Juventus.

Con la Seleção brasiliana, ha conquistato la Coppa del Mondo del 2002 in Corea del Sud e Giappone, aggiungendo poi due Confederations Cup, nel 2005 e nel 2009. In totale, ha collezionato 105 presenze con la maglia verdeoro.

Il suo nome è però soprattutto legato alla stagione 2009/2010 con l’Inter di José Mourinho, durante la quale fu protagonista del Triplete: Scudetto, Coppa Italia e Champions League, impresa mai riuscita prima a un club italiano.

“In tre anni a Milano il brasiliano ha conquistato sei trofei: al Triplete del 2009/10 si aggiungono infatti una Supercoppa Italiana, una seconda Coppa Italia e il Mondiale per Club”, ha scritto l’Inter a questo proposito.

Lucio ha concluso la carriera nel 2019, tornando in patria dopo l’esperienza europea.