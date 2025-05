Macerata, ruba abiti strappando l’antitaccheggio: fermata in fuga e denunciata, scatta il foglio di via

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia e foglio di via a Macerata, dove una donna è stata sorpresa a rubare abiti in un negozio del centro.

La scoperta del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattina del 9 maggio, il personale dell’U.P.G.S.P. è intervenuto a seguito di una segnalazione da parte di una commessa di un negozio di abbigliamento situato in Corso Cavour a Macerata. La donna, di circa 40 anni e di origine tunisina, è stata fermata in Via Trento dopo aver sottratto in maniera fraudolenta dei capi di abbigliamento, strappando il sistema antitaccheggio.

Il recupero della merce

I capi di abbigliamento, per un valore complessivo di € 160, sono stati rinvenuti tra gli effetti personali della donna e successivamente restituiti all’esercizio commerciale.

Le conseguenze legali

La donna è stata segnalata in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato. Inoltre, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Macerata per un anno.

