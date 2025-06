Madre scende in strada a Bolzano per difendere la figlia dall'ex compagno, 27enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Bolzano per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento . Nella serata di mercoledì 11 giugno, un cittadino marocchino di 27 anni è stato fermato per aver perseguitato la sua ex compagna, nonostante un ordine del giudice gli impedisse di avvicinarsi a lei.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona Oltrisarco, dove una donna in difficoltà halasciato la sua abitazione ed è scesa in strada. Qui è stata avvicinata da un cittadino straniero. Gli agenti delle Volanti, inviati d’urgenza dalla Sala Operativa della Questura, sono intervenuti per garantire la sicurezza della donna e della sua famiglia.

Il contesto della vicenda

La donna ha spiegato agli agenti che il giovane, identificato come O.R., un cittadino marocchino richiedente asilo e pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, era stato in passato legato sentimentalmente a sua figlia. Nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal giudice, l’uomo si era appostato sotto casa, sapendo che la sua ex compagna sarebbe rientrata dal lavoro.

La fuga e l’arresto

Poco dopo, i poliziotti hanno notato una giovane ragazza correre verso di loro, seguita dall’uomo che tentava di fermarla bloccandole un braccio. La vittima, in forte stato di agitazione, ha riferito di essere stata pedinata nei giorni precedenti e di aver incontrato l’ex compagno a poche centinaia di metri dall’abitazione. Terrorizzata, ha chiesto aiuto alla pattuglia rimasta sotto casa.

Conclusione dell’intervento

Gli agenti hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in Questura. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato dichiarato in stato di arresto per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza della giovane donna e della sua famiglia, ponendo fine a una situazione di violenza domestica che si stava protraendo da tempo.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o visitare la pagina dedicata alla città di Bolzano.

Fonte foto: IPA