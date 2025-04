Malore per Carlos Santana durante le prove del concerto, trasportato d'urgenza in ospedale: come sta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Carlos Santana ha accusato un malore durante le prove di un concerto in Texas che è stato poi naturalmente rinviato. Il celebre chitarrista è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni non preoccupano. A causare il suo mancamento sarebbe stata semplice disidratazione. Settantasettenne, non si tratta della prima volta in cui il musicista collassa sul palco.

Malore per Carlos Santana

Paura per Carlos Santana che è stato colto da un malore martedì 22 aprile durante il sound check di un concerto a San Antonio, in Texas: corsa d’urgenza in ospedale per il chitarrista 77enne che però sta bene.

Nonostante le condizioni del musicista non siano preoccupanti, la sua esibizione al Majestic Theatre è stata rinviata a data da destinarsi. A confermarlo è stato il suo manager, Michael Vrionis, che ha definito questa come la scelta più prudente da prendere.

Fonte foto: IPA

Carlos Santana, 77 anni

Le cause del mancamento: come sta ora il chitarrista

Le immagini del suo malore sono state pubblicate dal sito Tmz che ha condiviso un filmato nel quale lo si vede mentre viene portato via in ambulanza.

Lo svenimento improvviso di Santana è avvenuto intorno alle 17 e dovrebbe essere stato causato da disidratazione. Il musicista non è mai stato in pericolo di vita, come ha detto il portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Antonio e, anzi, il suo staff ha sottolineato come sia già impaziente di continuare lo “Oneness Tour 2025”, il suo tour negli Stati Uniti.

Il chitarrista a luglio sarà anche in Italia per due concerti, il 2 luglio al Mantova Summer Festival e il 3 luglio al Lucca Summer Festival: due date imperdibili anche perché l’ultima volta nel nostro Paese risale a sette anni fa.

Chi è e i precedenti di salute

Come detto, Carlos Santana è stato di recente colpito da diversi malanni. Nel 2021 è stato sottoposto a un intervento al cuore, mentre nel gennaio 2025 aveva subito un infortunio al mignolo della mano sinistra, cadendo nei pressi della sua casa alle Hawaii.

È però nel luglio del 2022 che aveva accusato un malore simile a quello di queste ore. Allora, quando aveva iniziato da circa 40 minuti il suo concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroit, accusò un colpo di calore e disidratazione. Si temeva per un infarto ma, ricoverato, le sue condizioni si rivelarono non preoccupanti. “La musica è la mia vita e non voglio fermarmi”, aveva detto qualche mese fa in un’intervista, parlando del suo futuro.

Santana, 77 anni, fondatore della band anonima, è nella Rock and Roll Hall of Fame ed è presente nella lista dei 100 più grandi chitarristi della storia stilata dalla rivista Rolling Stones.