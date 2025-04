Manifestazioni anti Trump e anti Musk in tutti i 50 stati Usa. Il consenso del Presidente scende del -43%

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Hands Off”, giù le mani, è lo slogan delle oltre 1.2000 manifestazioni organizzate in tutti i 50 stati Usa, con epicentro a Washington. Si tratta della più grande protesta anti Trump (e anti Musk) dalla rielezione del Tycoon. Contestazioni anche in Canada, Messico e Europa, mentre il consenso del presidente americano tocca la percentuale più bassa dal suo insediamento.

Le manifestazioni anti Trump

Migliaia di attivisti si sono radunati al National Mall, sotto il Washington Monument a due passi dalla Casa Bianca.

“Hands Off” è lo slogan: giù le mani dalla democrazia urlano i cittadini delusi dalla politica di Donald Trump.

Fonte foto: IPA Cartellone anti Trump alla manifestazione di Los Angeles

Nel mirino dei manifestanti i nuovi dazi imposti dal Presidente, che mettono a rischio l’intera economia americana.

“Giù le mani” chiedono gli americani anche dai posti di lavoro nella pubblica amministrazione – tagliati da Elon Musk, dalla sanità e dai diritti della comunità Lgbtqia+.

Sul suo social Truth, poco prima di dedicarsi a una partita di golf, dalla Florida Trump ha risposto: “Vinceremo. Resistete, non sarà facile, ma il risultato sarà storico”.

Proteste in tutti gli stati Usa

Non solo a Washington, sono più di 1000 le manifestazioni anti Trump, in tutti i 50 stati Usa: da New York a Boston, da San Francisco a Portland.

L’iniziativa è sostenuta da più di 150 gruppi, oltre ad associazioni sindacali e esponenti del partito democratico come le deputate Ilhan Omar e Katherine Klark e il senatore Ed Markey.

Presenti gli esponenti di Human Rights Campaign, il più grande gruppo a supporto della comunità Lgbtqia+.

Ancora, Greenpeace e il Service Employees International Union, il sindacato che riunisce due milioni di lavoratori nordamericani.

Tra gli altri, l’unione degli ex funzionari del Congresso Indivisible, le attiviste della Women march e l’associazione contro il razzismo Color of Change.

Le critiche a Elon Musk

La rabbia dei cittadini Usa si scaglia anche contro Elon Musk, l’imprenditore posto da Trump a capo del Doge – Department of Government Efficiency.

Il proprietario di Tesla, X e Spacelynk è stato aspramente criticato dal deputato Jamie Raskin, presente alla manifestazione di Washington.

“Qui in America, – ha affermato Raskin – la giustizia non è in vendita. La smetta di cercare di comprare i nostri voti. La smetta di derubare il nostro governo. E smetta di rubare i nostri dati”.