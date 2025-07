Mara Venier e le tensioni con la Rai prima di Domenica In, i contatti con Fabio Fazio e le voci su Mediaset

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sembrava tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In ma dopo il primo incontro per pianificare la storica trasmissione Rai, Mara Venier sembra sempre più lontana dalla conduzione. Tanti i contrasti con la Rai per alcune decisioni non gradite al volto storico del programma domenicale che nel frattempo potrebbe avvicinarsi a Mediaset e a Nove per collaborare con Fabio Fazio.

Mara Venier, il motivo delle tensioni con la Rai

A ricostruire cosa starebbe succedendo tra la Rai e Mara Venier è Davide Maggio. Prima ancora dell’ufficialità dei palinsesti Rai, Domenica In, trasmissione della domenica pomeriggio della rete ammiraglia, sembrava ad una svolta.

La storica conduttrice Mara Venier sarebbe stata affiancata da Gabriele Corsi in quello che era stato visto come un tentativo di rinnovamento del programma.

IPA Mara Venier, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio ad un evento

La decisione è stata poi ufficializzata dalla stessa Rai durante la presentazione dei palinsesti, evento che non ha visto la partecipazione di Mara Venier che secondo più fonti sembrerebbe non condividere le scelte editoriali prese dalla tv di Stato.

L’obiettivo della conduttrice veneta era quello di proporre un’edizione di Domenica In più incentrare all’approfondimento con la possibilità di essere affiancata da un giornalista, nello specifico Tommaso Cerno.

La proposta però non sarebbe stata accettata dai vertici Rai, così come quella di confermare totalmente la sua abituale squadra di lavoro a partire da Duccio Forzano, il regista delle ultime edizioni di Domenica In.

L’ospitata a Mediaset

Mara Venier sarebbe stata anche sollevata dall’incarico di capo progetto con il ruolo affidato a Fabio Pastrello che però ha declinato per occuparsi del Grande Fratello con alla conduzione Simona Ventura.

I presunti contrasti tra la Rai e la conduttrice di Domenica In potrebbero portare ad una clamorosa rottura anche perché la stessa Mara Venier sembra strizzare l’occhio a nuove avventure.

Nelle ultime settimane ha partecipato come ospite alla trasmissione Mediaset Tu Si Que Vales di Maria De Filippi.

La proposta di Fabio Fazio a Mara Venier

Inoltre uno dei tanti motivi che hanno portato la Rai a riconsiderare la posizione del volto del programma della domenica pomeriggio sia la possibilità di partecipare a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Ci sarebbe infatti una proposta da parte del conduttore del Nove per avere Mara Venier come ospite fissa nel famoso tavolo della trasmissione della domenica sera, un impegno che cozza con il contratto in esclusiva con la Rai.

La possibile partecipazione ad un programma nato nella tv di Stato e poi clamorosamente passato alla concorrenza non sarebbe piaciuta ai vertici della tv di Stato che hanno così iniziato a riconsiderare il futuro di Mara Venier e di Domenica In.