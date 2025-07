Palinsesti Mediaset, rivoluzione con Simona Ventura al Grande Fratello e Myrta Merlino in panchina

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tra le grandi novità emerse dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026 l’ufficialità di Simona Ventura al timone del Grande Fratello e nessuna collocazione, al momento, per Myrta Merlino che non condurrà più Pomeriggio Cinque. La conduttrice era già stata opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5, mentre la giornalista era stata al centro di rumors che la volevano già fuori dal progetto di rilancio degli approfondimenti dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso.

Simona Ventura torna in prima serata da protagonista

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato con grande entusiasmo l’approdo di Simona Ventura da conduttrice del Grande Fratello.

Molto apprezzata nella veste di opinionista, ha subito convinto alla registrazione della puntata zero.

“Alla faccia dell’età, se c’è una che sa fare quel mestiere lì, è lei” sorridendo l’amministratore delegato ha sancito così il suo ingresso sulla rete ammiraglia da protagonista.

Il GF della Ventura durerà 100 giorni con un cast piccolo rispetto al passato in grado di raccontare storie vere con “persone che hanno qualcosa da dire”.

Niente paura per i fan del GF Vip, partirà in primavera con in conduzione il veterano Alfonso Signorini e promette concorrenti all’altezza della situazione.

Myrta Merlino opinionista

Pomeriggio Cinque dalla prossima stagione avrà in conduzione Gianluigi Nuzzi, attualmente volto di Quarto Grado. Pier Silvio Berlusconi ha confermato di non aver “fatto fuori” Myrta Merlino.

“Appena troviamo un nuovo progetto che ci piace, saremo felici che torni in onda” ha spiegato l’ad durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

La giornalista non rimarrà comunque senza apparizioni televisive, infatti per lei sono previste diverse ospitate nei talk dell’azienda.

L’informazione in diretta e gli approfondimenti sono, non solo, confermati ma anche rafforzati.

In seconda serata su Canale 5 spazio a Bianca Berlinguer con inchieste e reportage.

Il sabato ci sarà Speciale TG5 e la domenica Risiko, nuovo programma con Federico Rampini.

Pier Silvio Berlusconi boccia La Talpa e The Couple

Se il Grande Fratello raddoppia, dimostrando che non c’è nessuna crisi dei reality secondo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso cosa non gli è piaciuto di questo genere televisivo nella passata stagione.

La Talpa, condotta da Diletta Leotta, e The Couple, con al timone Ilary Blasi, sono stati totalmente bocciati dall’ad “sono stati i più brutti che abbia mai visto” ha sentenziato.

L’ad nonostante abbia sottolineato che non sono stati fatti da loro, ha ammesso comunque di aver sbagliato. “Quando li guardavo ho avuto i brividi, la rabbia e i nervi” parole chiare e forti che si sono poi trasformate in chiusure anticipate.

Non ha dato la colpa del flop alle conduttrici ma agli autori anche se sia Diletta Leotta che Ilary Blasi al momento non figurano nei palinsesti Mediaset.

La posizione su Barbara D’Urso

Si è tornato a parlare anche di Barbara D’Urso a due anni di distanza dal suo addio a Mediaset (mentre si vocifera che possa ripartire da un programma su Rai 1).

Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto di voler tornare ad avere un rapporto con la conduttrice dopo la rottura, non ha niente contro di lei e spera in un chiarimento.

“È diventata l’emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla” ha dichiarato l’ad spiegando che con Barbara D’Urso è andata a finire male per tanti motivi tra cui il contratto.

In conclusione non ha negato però di ritenere il lavoro della conduttrice al limite del trash, che ha cercato con “un eccesso di continuità notizie o personaggi”.