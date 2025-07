Pier Silvio Berlusconi chiama Enrico Mentana a Mediaset e rilancia Andrea Giambruno: "Presto potrà tornare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche dei possibili ritorni in tv a Mediaset di Enrico Mentana e di Andrea Giambruno. Sul primo ha detto che “le porte sono aperte”, mentre a proposito del secondo ha annunciato che “presto potrà tornare in onda”.

Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi su Enrico Mentana

A proposito di un possibile ritorno in Mediaset di Enrico Mentana, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Se lui vuole le porte sono aperte, non c’è trattativa”.

L’attuale direttore del Tg La7 ha festeggiato a inizio luglio il traguardo dei 15 anni nell’emittente di Urbano Cairo. “Resterà con noi finché lo vorrà”, ha dichiarato proprio Cairo il 3 luglio.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi su Andrea Giambruno

Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, oltre alla sua possibile discesa in politica, ha parlato anche di Andrea Giambruno, l’ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rimosso nel 2023 dalla conduzione di ‘Diario del giorno’ su Rete4.

L’AD di Mediaset ha detto: “Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?”.

Cos’aveva detto in passato Berlusconi su Mentana e Giambruno

Già in passato Pier Silvio Berlusconi aveva parlato del possibile ritorno di Enrico Mentana e di Andrea Giambruno a Mediaset.

Nel mese di giugno dello scorso anno, Pier Silvio Berlusconi aveva detto: “Mentana è un grandissimo professionista dell’informazione e della televisione italiana. Per noi può fare tanto, adesso e in futuro“. B

erlusconi aveva anche precisato in quella stessa occasione di avere “un grandissimo rapporto” con il direttore del Tg di La7.

Di Giambruno Pier Silvio Berlusconi aveva parlato, invece, giovedì 12 dicembre, a margine di un incontro con la stampa negli studi televisivi di Cologno Monzese.

Riferendosi al ruolo di Giambruno di “responsabile” del segmento “Diario del giorno” trasmesso da Rete4, Pier Silvio aveva dichiarato: “Credo che questo sia più importante di andare o meno in video. Ci tiene? Vedremo, ma è un giornalista Mediaset, di sicuro tornerà in video. A oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano, ma penso che lui debba essere contento di lavorare a un prodotto di cui è responsabile”.