Barbara D'Urso nei palinsesti Rai 2025 - 2026, la scommessa sul programma e la bozza provvisoria

Barbara D’Urso figurerebbe al timone di una trasmissione nella bozza dei palinsesti Rai 2025-2026. Ciò però non significa che tornerà a condurre un programma televisivo al cento per cento. Prima dovrà ottenere l’ok dai vertici di Viale Mazzini. E sembra che non è per nulla scontato che arrivi il via libera al suo rientro sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso nella bozza dei palinsesti Rai 2025-2026

A spiegare la situazione della conduttrice campana è DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi. Secondo quanto riferito, l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque è presente nelle bozze dell’Offerta tv Rai 2025/2026. L’arrivo di tali bozze nel CdA è previsto in queste ore.

Da quanto emerso, in Rai c’è qualcuno che vorrebbe puntare sull’ex volto Mediaset, affidandole uno show in prime time.

Fonte foto: Getty Images Barbara D’Urso

In particolare, si starebbe pensando di darle le redini di 8 puntate in onda il venerdì sera, a partire da gennaio. La trasmissione sarebbe una sorta di Carramba in salsa ‘d’ursiana’.

I retroscena sul possibile rientro sul piccolo schermo

Tutto quasi fatto per il grande rientro di Barbara D’Urso nella tv che conta? Non proprio. Sempre DavideMaggio.it spiega che c’è chi scommette che l’idea di darle un programma verrà stracciata seduta stante e chi, invece, è sicuro che alla fine otterrà lo show.

Si sussurra che la decisione di darle spazio o meno in Rai dipenda più da dinamiche politiche che televisive.

Da mesi si mormora che il mancato ingaggio della conduttrice da parte della tv di Stato dipenda da un patto non scritto di non belligeranza tra Rai e Mediaset, con la quale D’Urso si è lasciata in modo traumatico.

Anche Dagospia si è interessata all’argomento, affermando che all’ultimo momento il nome della D’Urso è stato levato dalla bozza.

Così il giornalista Giuseppe Candela: “Il caso fa esplodere la bomba nella maggioranza. Contraria ovviamente Forza Italia, ma anche Fratelli d’Italia che vuole blindare il patto di non belligeranza con Mediaset. Lega favorevole, braccio di ferro in corso”.

Chi sta remando contro il ritorno in tv di Barbara D’Urso?

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice campana ha raccontato di essere al corrente che c’è qualcuno che sta ostacolando il suo rientro sul piccolo schermo.

Quando le è stato domandato perché da due anni non fa televisione, ha fornito la seguente risposta: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”. Chissà se un giorno narrerà i dettagli di quel che è successo. E chissà se svelerà i nomi di chi starebbe remando contro per non farla rientrare in tv.