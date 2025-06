Palinsesti Rai, da Carlo Conti onnipresente a Roberto Benigni passando per Domenica In e Belve: tagli a Report

La Rai ha annunciato i palinsesti della stagione 2025-2026 tra conferme, sorprese e tagli. Per quel che riguarda questi ultimi, budget ristretto per i programmi di inchiesta – Report su tutti – che hanno perso diverse puntate. Da segnalare poi i tanti progetti affidati a Carlo Conti, a cominciare dal Festival di Sanremo 2026, e soprattutto il ritorno di Roberto Benigni su Rai 1 dopo Il sogno, la serata che fece il picco d’ascolti con la celebrazione del manifesto di Ventotene. Questa volta racconterà San Pietro dal Vaticano. A Domenica In, Mara Venier sarà affiancata da Gabriele Corsi. Confermatissimo il format di Belve. Ma la vera sorpresa è Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole.

Carlo Conti l’uomo di punta della Rai

Perché Sanremo è Sanremo, ma nella vita lavorativa di Carlo Conti non c’è solo quello.

Il direttore artistico e conduttore del Festival, infatti, sarà il volto di altri due progetti:

Pino è – Il viaggio del musicante: insieme a Fiorella Mannoia, l’evento del 20 settembre in piazza Plebiscito, a Napoli, renderà omaggio a Pino Daniele, a 10 anni dalla morte

l’evento del 20 settembre in piazza Plebiscito, a Napoli, renderà omaggio a Pino Daniele, a 10 anni dalla morte Tim Music Award, con Vanessa Incontrada

ANSA Da sinistra a destra: Gianmarco Mazzi (sottosegretario alla Cultura), Vincenzo De Luca (governatore della Campania), Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli), Giampaolo Rossi (amministratore delegato Rai), Roberto Sergio (direttore generale Rai), Simona Agnes (consigliera di amministrazione) durante la presentazione dell’offerta Rai 2025/2026 negli studi di produzione di Napoli

Da Fiorella Mannoia ad Alberto Angela

Fiorella Mannoia sarà poi la padrona di casa di Semplicemente Fiorella, serata evento dalle Terme di Caracalla a Roma.

Confermatissimo Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta e Stanotte a…, che andrà in onda la notte di Natale.

A proposito di festività, ad annunciare il Capodanno sarà ancora una volta Marco Liorni.

L’evento di Roberto Benigni

Roberto Benigni sarà il protagonista di un evento su Rai 1 in cui, dal Vaticano, racconterà San Pietro.

I programmi confermati, da Tale e Quale a Ballando con le stelle

Per quel che riguarda i programmi del varietà, quelli confermati sono:

Tale e Quale

Ballando con le stelle, arrivato alla 20^ edizione

The Voice senior, con Antonella Clerici che, insieme a Clementino, condurrà anche Jukebox – La notte delle hit

che, insieme a condurrà anche Jukebox – La notte delle hit Domenica In, con Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier

Taglio ai programmi d’inchiesta

Confermati i tagli ai programmi d’inchiesta, che andranno in onda (tranne Petrolio, tagliato fuori) ma con meno puntate:

Report di Sigfrido Ranucci

PresaDiretta di Riccardo Iacona

Farwest di Salvo Sottile

Lo stato delle cose di Massimo Giletti

Federica Sciarelli intoccabile

Nessun taglio per Chi l’ha visto?, programma di punta di Rai 3 (e non solo), condotto da Federica Sciarelli.

Sullo stesso genere, Veronica Pivetti alla guida di Amore criminale e Matilde D’Errico con Sopravvissute.

Confermati Il cavallo e la torre con Marco Damilano e La confessione di Peter Gomez, così come Cinque minuti e Porta a Porta di Bruno Vespa, Splendida cornice di Geppi Cucciari, Riserva indiana con Stefano Massini e ovviamente Belve (e Belve Crime) di Francesca Fagnani, Lo spaesato di Teo Mammucari.

Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole

La vera sorpresa è rappresentata da Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole.

L’attrice premio Oscar debutterà in una storyline speciale come recurring character in alcuni episodi nel 2026: un regalo che la serie si è fatta per i suoi 30 anni, che la rendono la più longeva e amata della televisione italiana.

I nuovi volti, da Elettra Lamborghini ai The Jackal

Spazio anche a qualcosa di nuovo, nel programma o nei volti:

Elettra Lamborghini con Boss in incognito

con Boss in incognito Freeze, il nuovo show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

e Gli scatenati, condotto dai The Jackal, alle prese con un gruppo di bambini

Le prime serate

Ecco l’elenco dei programmi in prima serata.

Settembre

BellaMa’ Di Sera con Pierluigi Diaco (dal 14 settembre al 12 ottobre)

(dal 14 settembre al 12 ottobre) Boss in Incognito

Freeze

Ottobre

Lo Spaesato

Belve e Belve Crime

Novembre

Gli Scatenati

Le serie tv di Rai 2

Ecco invece le serie tv sul secondo canale:

Occhi di Gatto

Rise of the Raven

Goldrake – La serie originale, da ottobre

S.W.A.T., 8^ stagione

The Rookie, 7^ stagione

NCIS, 22^ stagione – Parte 2

NCIS Origins

FBI, 7^ stagione

FBI International, 4^ stagione

Estranei