Marine Le Pen a sorpresa al congresso della Lega, il messaggio a Salvini e la citazione di Martin Luther King

Marine Le Pen ospite dell’amico Matteo Salvini rivendica la sua innocenza e cita Martin Luther King. La leader del Rassemblement National ha fatto la sua comparsa al congresso della Lega, nella giorno della manifestazione del partito a Parigi per protestare contro la condanna a 4 anni per appropriazione indebita di fondi pubblici per la deputata, che non potrà inoltre candidarsi alle prossime presidenziali perché dichiarata ineleggibile per 5 anni.

Marine Le Pen al congresso della Lega

Dopo l’intervento di Elon Musk, al congresso della Lega di Firenze è apparsa in videocollegamento anche la leader dell’estrema destra, accolta da Matteo Savini che ha definito la sentenza di primo grado nei confronti di Le Pen “un atto di violenza, di arroganza e di ingiustizia”.

“Sai benissimo quello che sto vivendo, hai vissuto anche tu gli attacchi della giustizia, contro coloro che proteggono la sovranità del Paese” ha detto in riferimento al processo Open Arms.

Fonte foto: ANSA

Marine Le Pen in videocollegamento con il congresso della Lega a Firenze

La citazione di Martin Luther King

"L'attacco è molto violento – ha dichiarato Le Pen – Questo attacco è nei miei confronti, ovviamente, ma questo non è un problema, ma è nei confronti di tutto il popolo francese perché questa decisione non rimette in discussione il mio futuro, ma rimette in discussione il futuro del nostro Paese, il futuro dei francesi che non avranno scelta, non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che loro vogliono vedere alla guida del nostro paese, visto che ero peraltro favorita per le elezioni presidenziali dai sondaggi".

Sollecitata da Salvini Le Pen ha spiegato che contro la sentenza “ovviamente lotteremo, noi non abbasseremo mai le braccia di fronte a questa violenza; quindi noi non cederemo mai di fronte alla violazione della democrazia” aggiungendo come sia “la libertà di tutti i nostri popoli ad essere messa in discussione. La nostra sarà una lotta pacifica, democratica e l’esempio viene da Martin Luther King. Noi sovranisti non siamo cittadini di serie B”.

Salvini consegna la tessera a Vannacci

Nella stessa giornata è avvenuta la consegna della tessera della Lega a Roberto Vannacci, direttamente dalle mani del segretario Salvini. “Sono orgoglioso di salutare un eurodeputato a cui consegno la tessera del partito” ha annunciato il vicepremier Salvini chiamando sul palco il generale.

“Questa è la migliore risposta alle ansie e ai turbamenti di tanti retroscenisti, siamo qui e andremo lontano”, ha aggiunto Salvini.