Mark Samson scaricato dall'avvocato dopo il femminicidio di Ilaria Sula, il motivo: "L'ha uccisa barbaramente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocato Fabrizio Gallo lascia la difesa di Mark Samson, accusato dell’omicidio di Ilaria Sula. Dopo averlo aiutato a collaborare con gli inquirenti, il legale ha fatto un passo indietro per divergenze sulla strategia: Samson ha scelto il silenzio, Gallo ribadisce la convinzione di dover affermare la verità, anche solo per ragioni morali.

Mark Samson, l’avvocato lascia

La decisione dell’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mark Samson, indagato per l’omicidio dell’ex compagna Ilaria Sula, è stata resa nota da Repubblica.

Una scelta che arriva dopo il contributo decisivo offerto dal legale, che aveva spinto l’indagato a rivelare dove si trovasse il corpo della giovane a Capranica Prenestina.

Fonte foto: ANSA

I genitori di Mark Samson

La nota del legale

“Avevo suggerito a Mark nel diritto sacrosanto di difendersi nel processo di porre in essere quel percorso di verità in un contesto già grave dove la sua responsabilità oltre ad essere già acclarata è inequivocabile” ha spiegato l’avvocato in una nota.

“La decisione di revocare il mandato al sottoscritto, colui che gli ha sempre suggerito di dire la verità, coincide con il rispettoso silenzio che ha un imputato, soprattutto quando la rivelazione di particolari potrebbe mettere in difficoltà altri soggetti potenzialmente coinvolti” ha aggiunto.

Nel comunicato, Gallo afferma di non avere rimpianti e di essere convinto di aver lavorato nel rispetto della deontologia professionale. “Ma avevo sentito la responsabilità, soprattutto in memoria della povera Ilaria, uccisa barbaramente e gettata come un rifiuto, di permettere a Mark un percorso di revisione più credibile, che avrebbe potuto consentirgli una valutazione più equilibrata”.

“Credevo che tale strategia difensiva potesse giovargli, se non giuridicamente, almeno sul piano morale. Ma l’imputato ha scelto il diritto sacrosanto di optare per una propria strategia” ha chiarito.

Ilaria Sula, il ruolo della madre di Mark Samson

Oltre a Mark Samson anche la madre Nors Man Lapaz è fra gli indagati. La donna ha raccontato agli inquirenti il comportamento del figlio subito dopo l’omicidio di Ilaria Sula, uccisa a coltellate il 26 marzo a Roma. “Sembrava un demonio” ha detto, aggiungendo di aver avuto paura che potesse colpire anche lei.

La donna, indagata per concorso in occultamento di cadavere, ha ammesso di averlo aiutato a ripulire il sangue in casa. Le sue dichiarazioni però sono contraddette dalla prima versione del figlio, secondo cui la madre non era presente durante l’aggressione. Le celle telefoniche la collocano invece nell’appartamento.

L’autopsia ha rilevato segni di difesa sul corpo della vittima, compatibili con un tentativo di fuga. I genitori di Ilaria contestano le ricostruzioni di Samson e condannano duramente il comportamento della madre del ragazzo, accusandola di complicità e assenza di umanità.