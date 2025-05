Martina Carbonaro uccisa dall'ex Alessio Tucci, si erano lasciati due settimane fa dopo uno schiaffo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’ennesimo femminicidio non scuote solo Afragola, vicino Napoli, ma tutta l’Italia. Martina Carbonaro, 14 anni, sarebbe stata uccisa da Alessio Tucci, l’ex fidanzato, reo confesso. La madre della vittima, Enza Cossentino, ha rivelato alcuni dettagli sul 18enne, che la figlia avrebbe lasciato circa due settimane fa dopo aver ricevuto uno schiaffo. Stando a quanto emerso dalle indagini, la violenza sarebbe esplosa dopo la rottura, culminando con l’assassino a colpi di pietra.

Lo schiaffo e la fine della relazione

Enza Cossentino citata da AGI, ha raccontato ai giornalisti che la figlia aveva lasciato Alessio Tucci circa due settimane prima del femminicidio, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’allora fidanzato: “Le aveva dato una sberla e io avevo capito che poteva essere violento e le dissi ‘Martina non è che viene qualcuno e mi dice che ti ha uccisa?‘. E così è stato”.

La donna ha aggiunto che Tucci “era venuto a casa mia due settimane fa piangendo, aveva mangiato da noi e diceva che l’amava. Io le dissi ‘Martina, se non lo vuoi più, lascialo‘”.

Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro

Martina Carbonaro uccisa a colpi di pietra

Sembra che Tucci abbia confessato di aver ucciso Martina Carbonaro per la fine della relazione.

L’avrebbe massacrata con una pietra, colpendo la 14enne alla testa, più volte.

Il cadavere messo in un sacco della spazzatura

Il dolore dei familiari aumenta dettaglio dopo dettaglio.

Martina Colombaro era iscritta al primo anno dell’istituto alberghiero e sognava di diventare una chef stellata: “Ho saputo che è stata messa in un sacco della spazzatura, ma come si fa?”, si è chiesta in lacrime la madre.

Alessio Tucci descritto come “un mostro” dalla madre

“I miei vicini dicevano che era uno bravo. Poi si è rivelato un mostro“, ha proseguito Enza Cossentino.

La donna ha sottolineato anche che “quando erano in corso le ricerche è stato a casa mia“.

L’ultima telefonata tra la madre e la figlia Martina

Enza Cossentino ha anche rivelato l’orario dell’ultima telefonata avuta con la figlia Martina, chiamata per sapere quando sarebbe rientrata per cena: “Ho sentito mia figlia l’ultima volta alle 20,15 di lunedì. Poi più nulla”.

Il telefono della vittima non sarebbe ancora stato ritrovato: gli inquirenti lo stanno cercando per ricostruire gli spostamenti della vittima e del suo ex.

“Quando ho chiamato lunedì sera, alla terza telefonata, lui ha preso il suo telefono e io sentivo mia figlia affannata. Poi l’ha staccato”, ha aggiunto la madre di Martina.