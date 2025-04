Matera, tentano la truffa del finto avvocato contro anziani: due uomini fermati e allontanati dalla città

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due uomini allontanati il bilancio di un’operazione della Polizia a Matera. I due sono stati colpiti da un Foglio di via obbligatorio per tentata truffa ai danni di anziani. L’operazione è avvenuta ieri nel capoluogo lucano.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, la Centrale Operativa della Questura di Matera ha ricevuto segnalazioni da parte di persone anziane. Queste erano state contattate telefonicamente da individui che si spacciavano per avvocati o membri delle Forze dell’Ordine, chiedendo denaro o gioielli per evitare presunti problemi giudiziari a un loro congiunto.

Intervento delle Volanti e della Squadra Mobile

Gli equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile, impegnati in attività di prevenzione, hanno fermato un’autovettura a noleggio con a bordo due giovani di origini campane, già noti alle forze dell’ordine per precedenti. L’attività istruttoria della Divisione Anticrimine ha portato alla decisione di adottare la misura del Foglio di via, poiché i soggetti non avevano alcuna attività lavorativa o interessi leciti a Matera.

Misure di prevenzione e sensibilizzazione

La Polizia di Stato, attraverso un’attenta attività di prevenzione e una campagna di sensibilizzazione, ha incoraggiato le persone anziane a diffidare di telefonate sospette e a non cedere a richieste di denaro. L’invito è sempre quello di rivolgersi alle Forze di Polizia per qualsiasi dubbio o sospetto.

Fonte foto: IPA