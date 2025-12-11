Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nei giorni scorsi a Civitavecchia, dove un uomo di 38 anni è stato fermato e trovato in possesso di hashish, cocaina e marijuana, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia insieme ai colleghi della Stazione di Tolfa, durante un controllo alla circolazione stradale.

Il controllo stradale e il primo ritrovamento

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio quando i militari hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida della propria autovettura. Nel corso della verifica, l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di rinvenire una modica quantità di hashish. Questo primo riscontro ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire ulteriormente la situazione.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

La scoperta della sostanza stupefacente ha spinto i militari a estendere immediatamente le verifiche presso l’abitazione del sospettato. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: sono stati trovati ulteriori quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In particolare, sono stati sequestrati 219 g di hashish, 37 g di cocaina e 44 g di marijuana. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le accuse e le indagini in corso

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la presenza di sostanze di diversa tipologia ha fatto emergere una disponibilità di stupefacenti finalizzata a rifornire il mercato locale dello spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di colpevolezza.

