Meloni evita lo scontro sul Viminale, ma Salvini insiste: nella Lega aumentano i malumori sul governo

Giorgia Meloni non si è presentata di persona al congresso della Lega, che si è tenuto il 5 e 6 aprile a Firenze, ma ha inviato un lungo videomessaggio di saluto. Nel frattempo, Matteo Salvini è stato confermato segretario del partito fino al 2029, con approvazione per acclamazione. Tra i temi sul tavolo anche la richiesta di un ritorno al Viminale, avanzata da diversi esponenti leghisti e che sta creando tensioni nella maggioranza.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

Come riporta Ansa, nel suo intervento registrato la presidente del Consiglio ha parlato di coesione nella maggioranza, del lavoro del governo e della necessità di portare avanti le riforme istituzionali.

Ha poi rivendicato il raggiungimento del traguardo di essere tra i cinque governi più longevi della Repubblica, ricordando che “dopo due anni e mezzo abbiamo ancora il consenso della maggioranza degli italiani”.

Fonte foto: IPA

Matteo Salvini

Meloni ha poi citato la necessità di riformare la giustizia, di attuare l’autonomia differenziata e di difendere i confini, ribadendo l’impegno del governo contro l’immigrazione illegale e a favore delle forze dell’ordine, anche con la copertura legale fino a 10mila euro per gli agenti indagati durante il servizio.

Il nodo del Viminale: Matteo Salvini si propone

Durante il congresso, Salvini ha evitato lo scontro diretto, ma non ha nascosto la disponibilità a tornare al Ministero dell’Interno. “Sono a disposizione dell’Italia e della Lega”, ha dichiarato. Piantedosi, attuale titolare del dicastero, è considerato in uscita e possibile candidato in Campania per le regionali.

Il leader leghista ha aggiunto: “Ascolto quello che sindaci ed elettori ci chiedono. Ne parlerò con lui e con Meloni”. La presidente del Consiglio non ha commentato la richiesta, mantenendo il silenzio su una possibile redistribuzione delle deleghe nel governo.

Le frizioni nella coalizione

Dopo il video della premier, Salvini ha voluto sottolineare il clima positivo tra i due alleati: “Ringrazio l’amica Giorgia Meloni per il messaggio. Autonomia e premierato vanno avanti mano nella mano”. Ma ha anche lanciato un messaggio d’ambizione: “Ora siamo secondi nella coalizione. Ma vogliamo tornare primi, a tirare il gruppo”.

Nel centrodestra però non tutti condividono la richiesta di rimpasto. Il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ha dichiarato che “il governo va bene così” e ha ricordato che le decisioni si prendono in modo condiviso nella coalizione.

Salvini rieletto segretario della Lega

Il congresso si è chiuso con la terza rielezione di Salvini alla guida del partito. Il nuovo statuto ha esteso la durata del mandato da tre a quattro anni. “Sono onorato di guidare ancora la Lega – ha detto – e se gli elettori ci daranno fiducia, potremmo governare fino al 2032”.

Salvini ha ribadito l’obiettivo di rafforzare il ruolo del partito nella coalizione, mantenere la guida delle regioni oggi amministrate dalla Lega e continuare a promuovere le riforme care al Carroccio.