Milano, cocaina nascosta in un tubo e soldi a un minorenne: 3 arresti e un indagato dopo blitz in via Segneri

E’ di tre arresti e un indagato in stato di libertà il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Milano. Ieri, un cittadino marocchino di 32 anni e un cittadino italiano di 63 anni sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre un minorenne marocchino di 16 anni è stato indagato in stato di libertà per lo stesso reato.

Operazione della Squadra Investigativa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Lorenteggio hanno individuato uno stabile in via Segneri come possibile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alla mezzanotte, i poliziotti hanno osservato il 32enne mentre cedeva una dose di cocaina a un cittadino italiano, successivamente sanzionato amministrativamente. L’uomo si è avvicinato a un muro di cinta per prelevare la droga nascosta in un tubo di metallo. Durante l’operazione, il minore è stato visto avvicinarsi al 32enne per scambiarsi qualcosa con cenni d’intesa, portando gli agenti a fermare entrambi. Sono stati trovati in possesso di 80 euro e 870 euro rispettivamente, denaro che il minore avrebbe dovuto custodire per conto del 32enne.

Arresto del 63enne italiano

Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di via Primaticcio hanno arrestato un 63enne italiano, sospettato di essere dedito allo spaccio. Verso le ore 14:00, l’uomo è stato fermato per un controllo e, durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 3 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e un quaderno con nominativi e cifre. Nei due telefoni cellulari trovati, sono state scoperte chat di messaggistica istantanea in cui venivano fissati appuntamenti per un caffè in cambio di transazioni su carte di pagamento ricaricabili.

Fonte foto: IPA