Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito nel pomeriggio di ieri a Salerno, dove un minore è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente straniero. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella città campana.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è avvenuto nel pomeriggio del 17 luglio 2025 in via Irno, una delle arterie principali di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso il giovane proprio nel momento in cui stava cedendo una dose di cocaina a un cittadino straniero, cogliendolo in flagranza di reato.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

Il minore, la cui identità non è stata resa nota per motivi di tutela, è stato immediatamente fermato dagli agenti. Nel corso della perquisizione personale, gli investigatori hanno rinvenuto 28 involucri contenenti cocaina e 24 involucri con eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi. La droga era suddivisa in dosi pronte per la vendita, segno di un’attività di spaccio ben organizzata anche tra i più giovani.

Il ruolo della Procura per i minorenni

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni, il ragazzo è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Napoli. Qui resterà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che stabilirà le misure cautelari da adottare nei suoi confronti. L’intervento della Procura per i Minorenni sottolinea l’attenzione delle istituzioni verso il fenomeno della criminalità minorile e la necessità di tutelare i giovani coinvolti in attività illecite.

Il contesto: la lotta allo spaccio a Salerno

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portato avanti dalla Questura di Salerno. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione alle zone frequentate da giovani e ai luoghi di aggregazione. L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno dello spaccio e prevenire il coinvolgimento dei minori in attività criminali.

Le modalità dell’operazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane arrestato agiva con rapidità e discrezione, scegliendo come luogo di incontro una zona di passaggio come via Irno. La presenza di un acquirente straniero ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di intervenire cogliendo il ragazzo sul fatto. La perquisizione ha permesso di sequestrare non solo la dose appena ceduta, ma anche tutto il materiale destinato allo spaccio.

