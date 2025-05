Modena, 17enne beccato con marijuana e oltre 4.500 euro nascosti in casa: scatta l’arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane tunisino di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella serata del 2 maggio nei pressi di via Emilia Ovest, dove il ragazzo è stato notato in atteggiamento sospetto.

Il controllo e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato il giovane per un controllo, trovando in suo possesso circa 78 grammi di marijuana e 300 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Perquisizione domiciliare

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del ragazzo, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e una somma in contanti di 4.530 euro.

Convalida dell’arresto

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto e applicato al giovane la misura cautelare della permanenza a casa con prescrizioni. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Bologna.

Fonte foto: IPA