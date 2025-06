Morto Gabriele Molteni primario di Otorinolaringoiatria al Sant'Orsola di Bologna, aveva 45 anni: il dolore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sanità emiliana in lutto per la prematura scomparsa di Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Originario di Sassuolo, il medico è deceduto a causa di una malattia a soli 45 anni. Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi che hanno lavorato con lui.

È venuto a mancare nella notte di domenica 22 giugno il prof. Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’ospedale Sant’Orsola e docente all’Università di Bologna.

Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, classe 1980, si era laureato in Medicina e chirurgia e poi specializzato in Otorinolaringoiatria all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Da due anni era diventato direttore di Otorinolaringoiatria al Sant’Orsola, sostituendo il suo maestro Livio Presutti.

A darne notizia con una nota nella giornata di lunedì 23 giugno è stata l’azienda ospedaliera bolognese.

“Lo salutano i colleghi e con loro il prof. Livio Presutti e tutta la Direzione del Policlinico ricordando il professionista appassionato, scrupoloso e capace che ha guidato con professionalità e impegno la sua Unità operativa fino all’ultimo momento”, si legge in una nota del Sant’Orsola.

“Strappato troppo presto al suo lavoro e alla sua famiglia a cui va ora tutta la vicinanza possibile in questo difficile momento”.

I messaggi di cordoglio dei colleghi

“La scomparsa troppo precoce del prof. Molteni rappresenta un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant’Orsola che si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio”, dice Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico Sant’Orsola.

Prima di Bologna Molteni aveva lavorato al Policlinico di Modena e a Verona.

“La scomparsa di questo giovane professionista, stimato da tutti è una tragedia per la quale anzitutto desideriamo esprimere il nostro più profondo cordoglio agli amici e ai famigliari”, aggiungono Luca Baldino e Mattia Altini a nome delle Direzioni di AOU e AUSL di Modena.

“Il prof. Molteni – ricordano – è cresciuto professionalmente e Modena, prima come studente poi come specializzando al Policlinico e, infine come medico contrattista sia al Policlinico sia sul territorio prima di seguire i propri maestri in sedi altrettanto prestigiose. Mancherà a tutti”.

Il ricordo del suo ex primario

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Molteni quello del suo maestro Livio Presutti, ex primario di Otorinolaringoiatria al Sant’Orsola.

“Gabriele era un amico prima che un collega e un eccezionale medico. Per me è davvero difficile commentare questa notizia ma lo ritengo doveroso perché lui lo merita”.

“L’ho visto crescere come professionista e come uomo – ricorda e in tanti anni di lavoro fianco a fianco e il suo ricordo sarà sempre con noi. Io e i colleghi desideriamo stringerci alla famiglia, agli amici e tutti i colleghi delle equipe che hanno lavorato con lui in questi anni. Un abbraccio”.