Neonata perde improvvisamente i sensi a Varese, il papà poliziotto la salva 'miracolosamente'

Un poliziotto della Questura di Varese ha salvato la vita della figlia neonata grazie alle manovre di primo soccorso apprese in un recente corso. L’agente, fuori servizio, ha praticato un massaggio cardiaco alla piccola che aveva perso conoscenza, permettendo il suo trasporto in ospedale.

Un intervento provvidenziale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, poche settimane fa, un agente della Questura di Varese si è trovato in una situazione critica quando la sua figlia neonata di due mesi ha improvvisamente perso conoscenza. Grazie alla formazione ricevuta pochi giorni prima, l’agente ha eseguito un massaggio cardiaco, mantenendo in vita la bambina fino all’arrivo in ospedale, dove è stata affidata alle cure mediche.

Formazione continua per la sicurezza

L’agente aveva recentemente partecipato a un corso di formazione B.L.S. (Basic Life Support) tenuto da un medico della Polizia di Stato presso la Questura di Varese. Questo corso, parte del programma di aggiornamento professionale, è progettato per fornire agli operatori di polizia le competenze necessarie per affrontare emergenze sanitarie, inclusa la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico.

Un impegno costante

La Polizia di Stato investe costantemente nella formazione del proprio personale, consapevole che un intervento tempestivo può fare la differenza. L’episodio a lieto fine testimonia l’importanza della preparazione tecnica e della prontezza degli operatori di polizia, sempre pronti a intervenire, anche come cittadini. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Varese.

Fonte foto: IPA