Omicidio di Raffaele Marianella sul pullman dei tifosi, fermate 3 persone legate a movimenti di estrema destra

Sarebbero legate agli ambienti di estrema destra, le tre persone fermate dopo l’assalto al pullman guidato da Raffaele Marianella che trasportava i tifosi del Pistoia Basket 2000 dopo l’incontro con la Real Sebastiani Rieti. Marianella, 65 anni, è morto dopo essere stato colpito da un mattone penetrato dal parabrezza lato guida. Il procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo un ultimo aggiornamento riportato dall’Ansa, dopo l’assalto al bus che è costato la vita all’autista Raffaele Marianella tre persone sono state fermate. Dalle prime indiscrezioni risulta che i tre sarebbero legati ad ambienti di estrema destra.

I tre fermati apparterrebbero alla curva Terminillo della tifoseria della Sebastiani Rieti, gli stessi che in passato avrebbero creato tensioni con altre tifoserie delle società ospiti.

Ansa scrive che si tratterebbe di Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi di 31 anni, e Alessandro Barberini di anni 53. Secondo la questura di Rieti contro i tre sarebbero emersi “gravi indizi di colpevolezza“.

Ancora, sempre secondo Ansa ci sarebbe un quarto indagato per l’ipotesi di reato di favoreggiamento in relazione ai fatto che hanno portato ai primi tre arresti. Gli accertamenti sono ancora in corso.

I contenuti social di estrema destra

Sulle bacheche social di almeno due degli uomini fermati è presente una certa quantità di contenuti di estrema destra e, per essere più precisi, di ispirazione neofascista. Oltre all’effige di Benito Mussolini, tanti sono i post contro l’immigrazione.

Tuttavia, precisa Ansa, i contenuti social non dimostrano una provata affiliazione con gli ambienti dell’ultradestra, anche se in diverse occasioni si notano condivisioni degli appuntamenti di Casapound e riferimenti a Ettore Muti, celebrato nel giorno dell’anniversario della sua morte.

L’omicidio di Raffaele Marianella

I fatti risalgono a domenica 19 ottobre. Al Pala Sojourner di Rieti era attesa la gara tra la Real Sebastian Rieti e il Pistoia Basket 2000 e, secondo gli investigatori, da diverse ore prima sulle chat WhatsApp dei membri della Curva Terminillo ci sarebbe stato uno scambio di messaggi per organizzare la rappresaglia.

Non a caso le tensioni si sarebbero consumate almeno in due tempi, prima della sassaiola che ha ucciso Raffaele Marianella: un primo tentativo, scongiurato dal dispositivo di pronto intervento, si sarebbe verificato durante l’incontro di basket quando “un gruppo di ultras della compagine reatina ha cercato di venire in contatto con i tifosi ospiti”, ha comunicato la questura di Rieti.

Il secondo tentativo avrebbe avuto luogo alla fine della gara, vinta dalla squadra ospite, quando “alcuni tifosi reatini hanno cercato nuovamente di raggiungere i tifosi pistoiesi nel momento dell’uscita dal palazzetto dello sport”. Anche in questo caso le forze dell’ordine hanno scongiurato il caos. La guerriglia, tuttavia, si è spostata nei pressi di Contigliano, sulla strada per Terni, quando il pullman che trasportava i tifosi pistoiesi è stato preso di mira da una fitta sassaiola.

Gli aggressori, scrive la questura, si sarebbero “nascosti tra la fitta vegetazione presente nell’area scarsamente illuminata”. Uno dei sassi lanciati, purtroppo, ha ferito mortalmente il secondo autista Raffaele Marianella. A portare gli inquirenti sulle tracce dei tre fermati è stato il lavoro del servizio di scorta, che “notava alcune persone travisate allontanarsi velocemente utilizzando le auto parcheggiate sotto il cavalcavia”. Una di queste auto, infine, è stata “bloccata dagli agenti che procedevano ad accompagnare in Questura gli occupanti per gli ulteriori accertamenti”. Quindi, lunedì 20 ottobre, sono scattati i primi fermi.