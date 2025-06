Omicidio di Shimpei Tominaga a Udine, ucciso con un pugno da Samuele Battistella: 20enne condannato a 12 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel giugno del 2024, a Udine, mentre tentava di sedare una rissa, l’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga fu ucciso da un pugno. Aveva 56enne. Un anno dopo l’omicidio, arriva la condanna per Samuele Battistella, il giovane autore di quel colpo fatale. Battistella, colpevole di omicidio preterintenzionale, dovrà scontare una pena di 12 anni di carcere.

Samuele Battistella condannato a 12 anni

È arrivata la condanna per Samuele Battistella, figlio di un brigadiere dei Carabinieri in pensione di Mareno di Piave, in provincia di Treviso.

Il Tribunale di Udine ha ritenuto il ventenne colpevole di omicidio preterintenzionale per la morte di Shimpei Tominaga.

La condanna prevista è di 12 anni di carcere, già scontati per il rito con la concessione delle attenuanti generiche.

Alla famiglia Tominaga, famiglia della vittima, è stata riconosciuta una provvisionale di 200mila euro.

Di 3mila è la provvisionale concessa alle altre due parti offese: Giuseppe Venturini, amico dell’uomo ucciso e Oleksander Vitaliyovych Petrov, oggetto della prima aggressione.

L’omicidio di Shimpei Tominaga

Il fatto è accaduto nel mese di giugno 2024, in pieno centro, nella città di Udine, in Friuli-Venezia Giulia.

L’imprenditore di 56 anni Shimpei Tominaga ha visto un gruppo di ragazzi aggredire un uomo e ha provato a sedare la rissa.

Tominaga è stato a quel punto colpito con un pugno al volto e, dopo due giorni di agonia, ha perso la vita.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un locale etnico in via Pelliccerie, gli autori sono persone già note alle forze dell’ordine.

Pene dimezzate per la banda di Udine

Agli altri due aggressori, Daniele Wedam, 20 anni, e Abdallah Djouamaa, 22 anni, non è stata riconosciuto il concorso in omicidio.

I due giovani, entrambi originari di Conegliano, in provincia di Treviso, sono stati condannati a 2 anni per lesioni aggravate.

Wedam e Djouamaa, assieme a Battistella, erano parte di una banda di “picchiatori” nota nella Regione.

Battistella e Djouamaa, nel 2022, furono processati per rapina aggravata e lesioni dopo l’aggressione al gestore di un locale di Conegliano.

Sulla fedina penale di Battistella anche una denuncia per porto abusivo di aggetti atti ad offendere, ricevuta perché trovato a girare con un coltello.