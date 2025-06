Rissa con accoltellamento a Civitanova, quattro giovani allontanati dal Questore con foglio di via per un anno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini albanesi sono stati destinatari di fogli di via emessi dal Questore di Macerata, in seguito a una rissa con accoltellamento avvenuta il 13 maggio a Civitanova Marche. L’azione è stata intrapresa per motivi di sicurezza pubblica.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i quattro soggetti, di età compresa tra 20 e 28 anni, erano stati segnalati dai Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche per la loro partecipazione a una rissa culminata in un grave accoltellamento in via Martiri di Belfiore. L’episodio risale al 13 maggio scorso.

Provvedimenti adottati

Gli individui sono stati denunciati per rissa aggravata e tentato omicidio dopo le indagini condotte dai militari dell’Arma. Considerati i loro precedenti penali e l’assenza di legami con il territorio, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata ha deciso di emettere i fogli di via, vietando loro di tornare a Civitanova Marche per almeno un anno.

Misure di prevenzione

In totale, sono 54 i fogli di via emessi dal Questore di Macerata dall’inizio dell’anno. Questa misura di prevenzione è considerata tra le più efficaci, poiché obbliga i soggetti ritenuti socialmente pericolosi a lasciare il territorio in cui sono considerati indesiderati, con un divieto di ritorno che può variare da 6 mesi a tre anni.

Fonte foto: IPA