Operaio morto sotto il sole a Sforzacosta vicino Macerata, stava lavorando sui binari a mezzogiorno

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un operaio di 51 anni è morto questa mattina, sabato 5 luglio, a causa di un malore mentre lavorava sui binari della linea Macerata – Albacina, nei pressi di Sforzacosta. L’uomo, impegnato nelle attività di elettrificazione e ammodernamento della tratta, si è accasciato poco prima delle 12 sotto il sole estivo. I tentativi di soccorso del 118 si sono rivelati inutili.

Operaio morto sotto il sole a Sforzacosta

Durante l’estate, la tratta Macerta-Albacina è stata sospesa alla circolazione per permettere lavori di elettrificazione e ammodernamento gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Come riporta Ansa, l’operaio era impiegato da una ditta appaltatrice di Osimo, in qualità di “trasfertista”: rientrava ogni quindici giorni in Puglia.

I cantieri, attivi dal 5 luglio, sono oggetto di una ordinanza regionale che vieta l’attività nelle ore più calde della giornata (tra le 12.30 e le 16), ma il malore è avvenuto poco prima di mezzogiorno, appena prima dell’entrata in vigore del divieto.

Il malore e i soccorsi

Alle 11.30 circa, l’operaio si è accasciato improvvisamente mentre lavorava sulla linea, sotto gli occhi dei colleghi.

Immediata la chiamata ai soccorsi: il personale del 118 è giunto in pochi minuti da Macerata, ma ha potuto solo constatarne il decesso, probabilmente causato da un infarto o un collasso dovuto al caldo intenso.

Il cordoglio di RFI

RFI ha diffuso una nota ufficiale: “Il gruppo esprime il proprio cordoglio per l’operaio deceduto nel cantiere lungo la linea Macerata Albacina, interrotta dall’8 giugno per i lavori infrastrutturali”.

Nel medesimo momento, la Regione Marche, tramite Spsal dell’Ast Macerata, ha aperto un fascicolo per chiarire se le misure di prevenzione per il caldo siano state rispettate, inclusi idratazione, pause e condizioni di sicurezza nel cantiere.

Gli agenti della polizia hanno eseguito i primi rilievi, mentre Spsal sta raccogliendo documenti, turni di lavoro e testimonianze dei colleghi per determinare eventuali carenze o responsabilità legate all’ambiente lavorativo.

I lavori sulla linea continuano

L‘infortunio mortale non fermerà i lavori: RFI conferma la prosecuzione dell’elettrificazione e dell’ammodernamento con standard di sicurezza rafforzati.

Nel frattempo, Spsal condurrà una indagine approfondita per verificare il rispetto delle norme, che potrebbe portare a misure correttive, sanzioni o modifiche nei protocolli di cantiere.