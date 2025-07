Operaio investito a Certaldo da un'auto, l'uomo al volante avrebbe avuto un malore: il veicolo si è ribaltato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Certaldo, in provincia di Firenze, un operaio è stato investito mentre era al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni un automobilista sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo veicolo. Sarebbero bastati pochi attimi per perdere il controllo dell’auto e investire in pieno il lavoratore colto di sorpresa dall’impatto.

Incidente a Certaldo operaio investito, i dettagli

L’incidente è accaduto intorno alle 10:50 di questa mattina quando sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfiorentino.

L’operaio investito stava lavorando alla manutenzione dell’illuminazione pubblica in Via Toscana.

Operaio ricoverato, illeso il collega

Dopo l’impatto con il lavoratore il veicolo si è ribaltato. L’operaio è stato stabilizzato sul posto e trasportato rapidamente tramite elicottero al più vicino ospedale.

Illeso ma sotto choc il conducente, soccorso sul posto. Presente sul luogo dell’incidente un secondo operaio che stava lavorando ai pali della luce e che è rimasto illeso.

Solo una settimana fa, giovedì 26 giugno, si è consumata una tragedia per un lavoratore proprio a Certaldo.

In un cantiere edile a Via Battisti ha perso la vita un operaio 62enne. Le indagini, ancora in corso, non andrebbero verso un incidente sul lavoro bensì su un malore improvviso.

Malori fatali per chi è alla guida

Negli ultimi giorni, forse a causa anche del caldo africano che sta attanagliando l’Italia, sono stati registrati diversi malori di automobilisti alla guida che hanno causato incidenti. Il 27 giugno a Livorno un camionista ha perso il controllo del mezzo e ha colpito in pieno un camion dei rifiuti.

L’incidente è avvenuto per un malore alla guida che poi si rivelato fatale per l’automobilista che ha innescato l’incidente. È stato visitato al pronto soccorso anche l’altro conducente coinvolto ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione.

Le alte temperature di questi giorni hanno spinto la regione Lombardia e Veneto a vietare l’attività lavorativa all’aperto nelle ore più calde. Il provvedimento riguarda i lavoratori impiegati nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, quindi specificatamente per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”.