Uomo morto investito dal treno a Monza, travolto sui binari della stazione: sotto choc un testimone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Monza, un uomo è morto travolto da un treno in transito. Un’altra persona è stata soccorsa in stazione, in stato di choc per aver assistito alla drammatica scena. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario sulla linea Chiasso-Milano, con ritardi e treni cancellati. Si tratta del secondo episodio del genere nel giro di tre giorni alla stazione ferroviaria di Monza.

Uomo morto investito dal treno a Monza

Nella mattinata di mercoledì 2 luglio un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito a Monza.

È accaduto poco dopo le 8 sui binari della stazione ferroviaria di via Arosio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, la polizia ferroviaria e il personale di Rfi.

ANSA La tragedia alla stazione ferroviaria di Monza

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto a seguito dell’impatto. Il Giorno riferisce che la vittima è un uomo di 60 anni.

Sotto choc un testimone

Si sarebbe trattato di un suicidio: il Corriere della Sera riporta che diversi testimoni lo hanno visto attendere al binario 2 per poi buttarsi all’arrivo di un treno merci.

Sotto choc uno dei testimoni, che ha accusato un malore dopo aver assistito alla tragica scena: è stato soccorso dal personale del 118, niente di grave per lui

Ritardi e cancellazioni sulla linea Chiasso-Milano

La stazione di Monza è stata temporaneamente chiusa per consentire il lavoro dei soccorritori e gli accertamenti delle forze dell’ordine, provocando pesanti disagi alla circolazione sulla linea Chiasso-Milano.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Monza e Seregno fino alle 9.30, cancellati diversi treni in direzione di Como, Chiasso e Saronno.

Trenitalia riferisce di ritardi fino a 80 minuti per gli Intercity e di limitazioni, cancellazioni e ritardi fino a 40 minuti per i regionali.

Secondo suicidio in tre giorni

Si tratta del secondo suicidio del genere nell’arco di tre giorni alla stazione ferroviaria di Monza.

Un episodio analogo si è verificato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno, quando è morto travolto da un treno un ragazzo di 21 anni.