Operazione antidroga a Roma, quanti pusher sono stati arrestati e in quali quartieri operavano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 17 arresti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Negli ultimi giorni, numerose persone sono state fermate per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con il sequestro di centinaia di dosi di crack, marijuana, hashish e cocaina.

Operazioni nei quartieri di Roma

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato in poche ore 5 persone, sorprese in via Ostuni con atteggiamenti sospetti. Durante le perquisizioni, sono state trovate in possesso di diverse dosi di crack, cocaina e hashish.

Interventi a Tor Bella Monaca e Tor Vergata

Altre 5 persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia Roma Frascati, sorprese tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata mentre cedevano hashish e crack. Gli interventi sono avvenuti in diversi momenti, con i militari che hanno notato le attività sospette.

Arresti a San Pietro e Barberini

Sorprese e arrestate altre 4 persone dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, notate cedere sostanze stupefacenti in varie vie della città, tra cui via Baldo degli Ubaldi, via Tito Oro Nobili e nei pressi della fermata metropolitana “Barberini”. In totale, sono stati sequestrati 50 g di hashish, 76 g di marijuana e 12 dosi di crack.

Operazioni a Roma Eur

In via Pullino, via della Divisione Torino e via Annio Felice, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato in diverse circostanze 3 persone intente a cedere crack e hashish. Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Fonte foto: IPA