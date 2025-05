Parata militare a Mosca nel Giorno della Vittoria, il video di Putin e Xi Jinping è un messaggio agli Usa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha riservato all’omologo cinese Xi Jinping un posto d’onore al suo fianco durante la parata militare per gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, mandando un chiaro messaggio agli Stati Uniti di Donald Trump.

Il video di Putin e Xi

Durante l’intera parata della Giornata della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, il nome dato alla fine della Seconda guerra mondiale dall’Unione sovietica, il presidente russo Putin è stato affiancato dall’omologo cinese Xi Jinping.

Nei video che hanno immortalato la sfilata di truppe militari e il discorso di Putin, Xi era sempre presente al fianco del leader russo. Una postazione d’onore mai riservata prima a un leader straniero.

Si tratta di un chiaro messaggio agli Stati Uniti, che stanno portando avanti una politica molto avversa alla Cina, con una guerra commerciale ormai in atto tra le due sponde del Pacifico.

L’alleanza tra Cina e Russia si rafforza

Nei giorni scorsi, Putin e Xi si sono incontrati al Cremlino per rafforzare i rapporti diplomatici tra Cina e Russia, resi più complessi, anche se non indeboliti, dalla guerra in Ucraina.

La Cina continua a essere l’unica grande potenza al mondo a rompere l’isolamento internazionale a cui Mosca è sottoposta fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022.

“Di fronte alla tendenza internazionale all’unilateralismo e a un comportamento prepotente egemonico, la Cina lavorerà con la Russia per assumersi le responsabilità specifiche delle grandi potenze mondiali”, ha detto Xi a Putin.

Gli invitati alla parata

Per questa parata del Giorno della Vittoria, l’obiettivo principale di Putin era proprio quello di non restare isolato. Il presidente russo ha invitato tutti i leader dei Paesi che non hanno interamente condannato la sua invasione dell’Ucraina.

Oltre a Xi, erano presenti il presidente brasiliano Lula, i leader di Bielorussia, Zimbabwe, Cuba e Azerbaijan, ma anche il primo ministro slovacco Robert Fico e il presidente servo Aleksandar Vucic.

Assente invece il presidente dell’India Narendra Modi, che è rimasto in patria a causa dell’escalation militare al confine con il Pakistan, che sta preoccupando la comunità internazionale.