Parma, bloccato da un poliziotto fuori servizio mentre tenta il furto: aveva borsa schermata contro l’allarme

Un 26enne straniero è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di tentato furto presso un centro commerciale di Parma. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, quando un poliziotto fuori servizio ha fermato l’uomo mentre cercava di sottrarre merce da un negozio di articoli sportivi.

Intervento delle volanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le volanti sono intervenute su disposizione della sala operativa per supportare il collega che aveva bloccato il sospetto. L’uomo era stato fermato dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, attivando l’allarme sonoro, e tentato di allontanarsi rapidamente.

Il controllo e la scoperta

Durante il controllo, il 26enne è stato trovato in possesso di uno zaino contenente una borsa schermata con fogli di alluminio, utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio. Inoltre, ha consegnato un sacchetto con una t-shirt ancora dotata di cartellino, riconosciuta dalla commessa come merce del negozio.

Identificazione e provvedimenti

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato identificato come un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Per i fatti accaduti, è stato deferito in stato di libertà per tentato furto e gli è stato notificato l’ordine di immediato allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Parma.

Invito all’Ufficio immigrazione

Il 26enne è stato invitato a presentarsi presso il Locale Ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione riguardo al soggiorno sul territorio nazionale.

