Paura per Katy Perry durante il concerto, il video dell'incidente mentre vola sul pubblico su una farfalla

Un problema tecnico si è verificato nel corso di una tappa del Lifetime Tour della cantante Katy Perry: durante il concerto al Chase Center di San Francisco, l’artista ha sorvolato il pubblico a cavallo di una farfalla gigante, che ha però avuto un malfunzionamento ed è rimasta bloccata a mezz’aria, con il video dell’incidente diventato in poco tempo virale.

Incidente in concerto per Katy Perry

Attimi di paura per la cantante statunitense Katy Perry, impegnata in questo periodo nel suo Lifetime Tour, la serie di concerti a supporto del suo settimo album in studio, 143, uscito nel 2024.

Nella giornata di ieri – venerdì 18 luglio 2025 – la pop star 40enne si è esibita a San Francisco davanti a decine di migliaia di fan, nella cornice del Chase Center.

IPA Un momento del concerto di Katy Perry a San Francisco, durante il quale si è verificato un incidente con la scenografia

Nel corso del concerto si è però verificato un incidente, causato da un problema tecnico a uno degli oggetti scenografici usati dalla cantante, che ha fatto temere per la sua incolumità e per quella dei suoi fan.

Il video dell’incidente con la farfalla gigante

Attimi di panico mentre la cantante originaria di Santa Barbara, California, era intenta a cantare la sua mega hit del 2013 Roar, sorvolando il pubblico a bordo di una farfalla gigante.

Improvvisamente la grossa scenografia ha sussultato, si è bloccata e ha iniziato a scendere in modo irregolare, facendo temere un distaccamento dai cavi di sicurezza che avrebbe sicuramente messo a repentaglio la vita della cantante e degli spettatori sotto di lei.

Il video dell’incidente durante il concerto

La cantante si è ricomposta in poco tempo e ha continuato a cantare il brano tra gli applausi del pubblico. Molti presenti al concerto hanno poi condiviso sui social media alcuni video del momento, con un fan che ha detto di aver pensato che fosse “parte dello spettacolo, perché lei continuava a cantare”.

Le reazioni dei fan

Dopo che il video è diventato virale, molti fan e utenti social hanno commentato l’accaduto, dividendosi tra chi si complimenta con il sangue freddo dell’artista, e chi invece invita i cantanti a restare sul palco e a non mettere a rischio l’incolumità del pubblico.

“Guardate la professionalità e come ha continuato a cantare! Spero che stia bene e al sicuro. Alcune pop star danno tutto per creare un concerto fantastico per i loro fan, anche a costo di rischiare la propria vita! – ha scritto un utente commentando il video – Eppure c’è gente che sceglie momenti imbarazzanti da due ore di spettacolo per stroncarle”.

Dall’altro lato, c’è chi invece comincia a pensare “che più artisti dovrebbero rimanere a terra o sul palco”, facendo riferimento anche a Beyoncé, che ha vissuto un momento simile quando un oggetto di scena ha avuto un malfunzionamento a metà della sua esibizione. “Queste pop star devono rimanere sul palco, imparate da Gaga – ha detto un altro utente – Prima Beyoncé, ora lei. Allora rimanete sul palco”.

E non sono mancate anche le battute sull’esperienza nello spazio della cantante, con un utente che ha commentato ironicamente il video, dicendo: “Andrà tutto bene, è un’astronauta”.