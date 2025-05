Pensionato vuole suicidarsi a Bologna dopo una delusione d'amore, i militari lo salvano in extremis sul ponte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri di Bologna protagonisti di un salvataggio in extremis. Un pensionato è stato messo al sicuro dopo aver manifestato l’intenzione di togliersi la vita gettandosi dal Pontelungo, sopra il fiume Reno.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di pronto intervento in via Emilia Ponente. I militari, transitando sul ponte, hanno notato un anziano che si sporgeva pericolosamente oltre il parapetto, minacciando di buttarsi di sotto.

Dialogo e sensibilità per salvare una vita

Inizialmente l’uomo non voleva tornare sui suoi passi. “Appena vi allontanate, io ritorno qui e mi butto di sotto. Non ce la faccio più e non potete capire!”, ha detto agli agenti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, però, sono riusciti a instaurare un dialogo. Grazie alla loro formazione nel gestire situazioni di crisi, hanno aiutato l’uomo a riflettere e a superare il suo stato emotivo, causato da una delusione d’amore e da difficoltà economiche.

Un lieto fine

I militari, con tatto e sensibilità, hanno convinto l’uomo a desistere dal suo intento, permettendo loro di afferrarlo e metterlo in sicurezza. Successivamente, il pensionato è stato affidato ai sanitari del 118 e accompagnato in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie.

