Per la finale di Champions League tra Inter e Psg ipotesi maxischermo a San Siro, l'annuncio di Sala

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma con tutta probabilità sarà allestito un maxischermo allo stadio San Siro di Milano per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio prossimo. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che sono in corso colloqui con la società nerazzurra e con la Prefettura.

Finale di Champions League, maxischermo a San Siro

A Milano si sta valutando l’installazione di un maxischermo all’interno dello stadio di San Siro per l’attesissima finale di Champions League tra Inter e Psg del prossimo 31 maggio.

Il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato che sono in corso trattative con l’Inter e la Prefettura per concretizzare questa ipotesi, con l’obiettivo di permettere a molti tifosi di vedere la partita in un ambiente condiviso e più sicuro.

L’annuncio del sindaco Sala

“Non è ancora una notizia ufficiale – ha detto Sala ai microfoni di Rtl 102.5 – ma è un’intenzione chiara quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza“.

Il sindaco Sala, noto tifoso interista, non sa ancora se sarà allo stadio di Monaco di Baviera per la finale: “È in corso una trattativa delicata con la mia compagna che il giorno dopo compie gli anni”.

Il precedente del 2023

Per l’Inter si tratta della seconda finale di Champions League nel giro di tre anni, dopo quella del 2023 persa contro il Manchester City.

Anche in quella occasione il Comune di Milano guidato da Sala aveva allestito maxischermi a San Siro per consentire ai tifosi di assistere alla partita.

Alla base della decisione ci sono soprattutto motivi di sicurezza: nelle mente di molti è ancora vivido il ricordo della tragedia avvenuta nel 2017 in piazza San Carlo a Torino, dove era stato allestito un maxischermo per la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid.

Una banda di rapinatori usò dello spray urticante pe rubare oggetti tra la folla, scatenando il panico che provocò tre morti e oltre 1600 feriti.

Dove vedere la finale di Champions League tra Inter e Psg

La finale di Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio prossimo tra Paris Saint-Germain e Inter sarà trasmessa da Sky.

Come accaduto anche per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona, Sky ha deciso di trasmettere la diretta del big match anche in chiaro.

La finale di Champions sarà quindi visibile in tv anche su Tv8, il canale in chiaro di Sky sul digitale terrestre.