Prima foto di Lucio dopo l'incidente domestico e le gravi ustioni, il messaggio della moglie all'ex Inter

Lucio, ex calciatore brasiliano tra i protagonisti dello storico ‘triplete’ dell’Inter nella stagione 2009-2010, si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto ustionati dell’Ospedale Brasilia – Rede Américas. Il 47enne ha riportato gravi ustioni su quasi il 18% del suo corpo dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico nella sua abitazione. Nelle scorse ore sua moglie ha riferito che il marito sta facendo progressi.

Come sta Lucio, ricoverato per ustioni: il messaggio della moglie

Lucio è stato ricoverato venerdì scorso. L’ultimo bollettino medico risale a sabato. I medici avevano spiegato che l’ex Inter era stabile e cosciente e che non era in pericolo di vita.

Il 47enne ha riportato gravi ustioni, alcune di secondo grado. A causarle l’esplosione di un camino ecologico. Lo scoppio si è verificato nella sua abitazione.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Lucio con la maglia dell’Inter

Negli ultimi giorni le condizioni dell’ex atleta sono migliorate. A confermarlo è stata Marília Scarton Forgiarini, la moglie del brasiliano.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram e poi condivisa anche da quello del marito, la donna si è immortalata con quest’ultimo mentre procede con lui mano nella mano in un corridoio dell’ospedale.

Si nota Lucio di spalle. Il 47enne è stato immortalato con indosso un camice sotto il quale si possono vedere diverse bende che gli coprono gli arti inferiori, le braccia e la testa.

A corredo dello scatto, Forgiarini ha riportato un brano della Bibbia tratto dal Salmo 46:1: “Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità”.

La carriera tra Brasile, Germania e Italia

Lucio è nato a Planaltina l’8 maggio 1978. Ha cominciato la sua carriera in Brasile indossando la maglia dell’International, per poi essere ingaggiato dal Bayer Leverkusen e successivamente dal Bayern Monaco. Quindi è approdato a Milano, sponda Inter, vincendo il mitico ‘Triplete’ con la maglia nerazzurra.

In Italia ha anche indossato la maglia della Juventus, prima di far rientro in patria giocando per il San Paolo e il Palmeiras. Dopo un’esperienza in India con il Goa, è nuovamente tornato in Brasile vestendo i colori del Gama e della Brasiliense.

Si è ritirato ufficialmente nel 2020. Per diversi anni è stato uno dei difensori più forti e completi della sua generazione.