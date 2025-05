Prova a rapinare un hotel usando come arma una pietra, desiste e se ne va senza un euro: arrestato a Pozzuoli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Pozzuoli, dove un 44enne rumeno è stato fermato per tentata rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato bloccato dopo aver minacciato con una pietra il personale di un hotel nei pressi del lago di Lucrino.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa. La chiamata riguardava una rapina in corso presso una struttura ricettiva situata vicino al lago di Lucrino.

Minaccia con una pietra

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati informati dal personale dell’hotel che un uomo era entrato e, minacciando con una grossa pietra, aveva tentato di farsi consegnare il denaro dalla cassa. Tuttavia, l’uomo ha desistito dal suo intento e si è allontanato a piedi in direzione di Arco Felice.

Arresto del sospettato

Grazie alle descrizioni fornite e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato in via Miliscola. Dopo una colluttazione, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Per ulteriori dettagli, si può visitare il sito della Polizia di Stato.

