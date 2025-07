Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giovane denunciato per detenzione ai fini di spaccio e lesioni a Como. Una giovane donna è stata aggredita in via Cadorna da un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato poco dopo dagli agenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato trovato in possesso di denaro contante e sostanze stupefacenti.

L’intervento della Polizia in via Cadorna

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, una volante della Polizia di Stato è stata inviata in via Cadorna a Como dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una ragazza da parte di uno straniero. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato una giovane donna riversa a terra, con evidenti segni di violenza sul volto: graffi e tumefazioni. Alcuni passanti stavano già prestando i primi soccorsi alla vittima.

La testimonianza della vittima e la descrizione dell’aggressore

La giovane, ancora sotto shock, ha raccontato agli agenti di aver avuto una discussione per motivi personali con il suo aggressore, un 21enne di origine egiziana. Ha inoltre riferito che non si trattava della prima volta in cui l’uomo la picchiava, lasciando intendere una situazione di violenza ripetuta. La donna ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, permettendo così agli agenti di avviare immediatamente le ricerche nei dintorni.

Il fermo e i controlli di polizia

Pochi minuti dopo l’aggressione, il 21enne egiziano si è ripresentato nella zona. Gli agenti lo hanno subito fermato e sottoposto a controllo. Portato in Questura, è emerso che il giovane era senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia, oltre ad aver fornito in passato più alias durante le sue identificazioni.

Il ritrovamento di droga e denaro contante

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 2340 euro in contanti, oltre a diverse dosi di cocaina e hashish. Gli investigatori hanno ritenuto che tali somme di denaro fossero il frutto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, considerato che il giovane non disponeva di altre fonti di reddito lecite.

La denuncia e gli accertamenti medici

La ragazza, dopo aver fornito la sua testimonianza, è stata accompagnata al pronto soccorso per essere sottoposta a visita e trattenuta per ulteriori accertamenti. Gli agenti hanno raccolto la sua denuncia direttamente in ospedale, ricostruendo così l’intera dinamica dell’aggressione. Al termine degli accertamenti, il 21enne egiziano è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni.

Precedenti e situazione dell’indagato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi e con diversi alias utilizzati nel corso delle sue precedenti identificazioni, è risultato irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Como, soprattutto per la violenza dell’aggressione avvenuta in pieno centro e in orario di punta. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nelle segnalazioni di situazioni sospette, sottolineando come l’intervento tempestivo abbia permesso di fermare l’aggressore e di prestare immediato soccorso alla vittima.

IPA